道期偏軟 比特幣企1.5萬美元
2022年11月22日 16:11
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●美匯指數報107.73；港匯見7.8457；離岸人民幣(CNH)報7.1434；美元兌日圓報141.94；歐元企1.0254，英鎊處1.1841。金價報1,741美元。布油報88.58美元，紐油報80.9美元。比特幣企1.5萬美元水平。道指期貨跌14點。
●市後關注點
21:30 加拿大9月零售銷售
23:00 歐元區11月消費者信心指數
●恒生指數全日收報17,424點，跌231點或1.31%。國企指數收報5,901點，跌100點或1.68%；科技指數收報3,515點，跌116點或3.21%。主板成交1,271億港元。https://bit.ly/3ETfSPJ
-融創房地產境內債務重組，傳提供兩種展期方案。
-富臨：開店策略復常下月增數間舖，冀防疫限制再放寬。
●滬綜指收升3點，終止4連跌。中資電訊股公布10月份客戶數據後，股價表現強勢。中國聯通A股升停板，中國移動A股升近6%。https://bit.ly/3i5FtMp
●中國經濟：
-人行推2,000億保交樓貸款支持計劃，向商銀提供零成本資金。
-京東副總監級以上減薪達20%，斥百億助員工買樓。
-潘功勝：加快推進金融數碼化轉型工作。
●調查：逾半港人料樓價未來一年續跌，僅15%有興趣置業。
●港元1個月拆息升至3.8897厘，H按用家要注意...
●苦等4年！法拉第未來再推遲FF 91交付期
●加密貨幣：
-外匯局：推動將加密貨幣監管納入法律規範。
-加密幣平台Genesis：冀透過協商解決流動性危機。
-傳美檢察官在FTX破產前已展開調查。
●受累Tesla股價插水，馬斯克今年來身家勁縮7,800億。
●Twitter據報未擬再大裁員，法國主管離職。
●財金官員：港基礎仍強勁，金融系統穩定。
●再有聯儲官員發聲！梅斯特支持下月放緩加息幅度。