【產經直播】港股5連跌　支持位喺邊？

港股連跌5日，恒指周二(22日)低開30點後，很快抽上倒升96點，但其後升勢遇阻，大市再度轉跌，午後最多跌368點，見17,287點，收市仍跌231點，報17,424點，成交1,271億元。港股短期依然弱勢？支持位喺邊度？

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