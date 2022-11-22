【產經直播】港股5連跌 支持位喺邊？
2022年11月22日 16:15
東網電視更多新聞短片
港股連跌5日，恒指周二(22日)低開30點後，很快抽上倒升96點，但其後升勢遇阻，大市再度轉跌，午後最多跌368點，見17,287點，收市仍跌231點，報17,424點，成交1,271億元。港股短期依然弱勢？支持位喺邊度？
內媒報道，人民銀行將面向6家商業銀行，推出2,000億元人民幣「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金。惟消息僅刺激內房股早段升勢，碧桂園(02007)收市更重挫6%。內房板塊仍然要睇淡？
官媒發表名為《專家：國企估值偏低 亟需完善契合國企特點的估值方法》文章，市場憧憬國企改革，不同板塊的「中字頭」國企股都炒起。電訊股中國聯通(00762)急升6.8%，成表現最佳藍籌、油股中國石油股份(00857)升2.4%、基建股中國交通建設(01800)升8.4%。國企係時候吸納？應該要點揀股？
小米集團(01810)將於周三(23日)公布第三季業績，多間券商紛在其績前下調目標價，股份股價跌1.4%，小米績前要點部署？另外，美團(03690)周五(25日)將公布業績，今日(22日)股價急挫8.2%，跌幅冠絕藍籌，受內地疫情惡化影響，難道市場對佢無信心？散戶撈貨風險高？
《東網Money 18》搵嚟iFAST Global Markets副總裁溫鋼城同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道