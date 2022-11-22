萊坊：疫情期間港酒店申轉住宅　提供單位達4823伙

萊坊周二(22日)發表一份報告指出，新冠疫情爆發對香港酒店業帶來負面影響，並繼續重新為行業及其商業模式定位，由於長期缺乏入境旅客，酒店營運者已轉變業務模式，部分酒店業主縮減酒店業務，通過翻新酒店作其他用途，特別是住宅，自2020年以來，至少有7份規劃申請已提交至城市規劃委員會，由酒店改變作住宅用途，提供約4,823個住宅單位。

該報告又指，隨着旅行限制的實施，酒店業資產值已經明顯折算，並吸引有興趣將酒店改造成共居空間或長期住宿的投資者。這些投資者中有不少是離岸基金，展望未來，預計酒店投資額將保持穩定，共居空間仍在擴張，在利好和強勁需求下，愈來愈多投資者有意將整幢酒店或公寓物業，改變為長租公寓。

同時，隨着訪港遊客人數處於歷史低水平，酒店營運商亦通過將酒店升級和翻新改造來重新定位，增加其資產價值，如透過收取更高昂房價，開拓新和廣泛的客戶群，以及為業主帶來非客房收入來源。至於酒店的主題對其受歡迎程度有很大的影響力，從而增加酒店的吸引力，並提升其品牌，預計在低迷的市場環境下，主題酒店將成為酒店業的另類增長動力。

事實上，環境、社會和治理(ESG)措施已逐漸成為酒店營運商的策略之一，ESG措施愈來愈受到投資者、酒店客人和其他持份者的關注，酒店營運者更關注有關措施，以減輕未來風險。

萊坊大中華區研究及諮詢部副董事梁詠璣表示，儘管入境旅客的檢疫措施縮短為0+3，但預計對吸引國際旅客和提升香港的國際地位作用不大。短期內旅遊業整體仍將保持疲軟。酒店經營者需要積極尋求方法來重新校準和調整他們的產品和服務，以滿足本地客的需求。現時也是酒店經營者和投資者審視其酒店資產能否提供長期價值增長的時機。