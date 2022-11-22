觀塘一籃子工廈銀主單位以1.58億放售

觀塘一籃子工廈銀主盤包括鴻福工廠大廈有地廠及低層單位。

經濟未見明朗，樓市交投淡靜，部分業主不敵市況，觀塘罕現一籃子工廈銀主單位。一家財務公司委託中原(工商舖)代理出售區內一批連租約工廈單位，合共叫價約1.58億港元。

該行劉重興表示，是次放售的觀塘一籃子工廈銀主盤，涉及4組物業，包括區內鴻圖道60號鴻福工廠大廈地廠，面積約10,702方呎，叫價約1億元，現時月租約19萬元，租客從事汽車美容。第2項物業為該工廈的1樓B室，面積約5,729方呎，放售價約2,488萬元，單位月租約7.5萬元，單位作共享工作間。

至於另外兩項物業包括偉業街221號美德工業大廈6樓D室，面積約5,497方呎，叫價約2,600萬元，月租約9萬元，目前該物業分間為12個獨立工作室，戶戶有獨立洗手間。另一項則為成業街16號怡生工業中心G座1樓10室，面積約1,324方呎，放盤價約698萬元，月租約2萬元，物業部分樓面分間作多個單位，具樓上舖概念。

劉稱，新買家可一併或個別形式洽購單位，預料將可吸引個別投資者追捧，同時，每個單位均附有租約，租金回報率由約2.2至4.1厘。