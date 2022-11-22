西九藝術廣場大樓項目終批出　新地獨資投得

管理局指出，經審視管理局委聘的3位獨立估價師提供的平均估價及其他相關因素後，認為新地的回標價符合市場水平，並決定接納其標書。

資料顯示，上述地盤以建造、營運及移交模式招標，項目於去年11月首次推出招標，並於今年2月截標時錄至少4份標書，惟西九文化管理局最後未有接納任何標書，並修定招標條款重新推出，相隔1年最終成功批出。

項目由3幢商業大樓組成，總樓面約69.97萬方呎，去年11月首次推出招標時擬訂的發展和營運年期為34年。是次重推相關年期延長14年至2070年(即約47年)，項目涉及逾100個車位的使用權，亦由原定最長10年的限制，同步延長至47年。

此外，發展商投標時須自行提出稱為「固定租金」的入標價，落成後開始按照收入支付保證租金或分成。至於落成日期，該局負責的部分預計於2025年完成，而中標發展商的部分可不遲於2026年中落成，並開始交付租金。

管理局行政總裁馮程淑儀表示，藝術廣場大樓項目位處西九文化區黃金地段，與包括M+及正在興建的演藝綜合劇場等多個藝術文化設施一脈相連。項目旨在為香港建構獨特的文化樞紐和以藝術為主題的特色商業項目，並帶來長期的收入以支持西九發展。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，十分高興投得西九文化區藝術廣場大樓項目，是集團繼2019年底投得高鐵西九龍總站上蓋大型商業項目後，另一個區內地標性項目，集團對香港和國家前景充滿信心。

郭氏指出，集團相信項目落成後，有助推動香港成為全球其中一個最具活力的藝術文化樞紐。項目會與毗鄰的環球貿易廣場、以及正在興建的高鐵西九龍總站上蓋商業項目發揮聯動效益，提升西九的商業、文化、藝術、零售、娛樂和交通樞紐的地位。