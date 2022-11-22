新地觀塘apm聖誕斥1千萬作推廣　人流及生意料年增逾2成

新地代理鍾佩薇（右二）表示，apm商場透過創新科技，以不一樣的「聖誕機械人兵團」為主題，打造3000方呎未來足球場館迎接國際足球盛事。

該公司執行董事馮秀炎預期，足球熱潮加上濃厚的聖誕消費氣氛帶動下，配合apm商場獨特互動體驗及密集式的促銷活動，將有效刺激本地消費氣氛，預期場內的運動服飾、電子影音、餐飲將較受惠，可望按年有雙位數字增長。

其中，受惠放寬每枱人數上限，年尾婚宴、商務及社團聚會，將於今年恢復，有中式餐飲表示，冬至訂位表現理想，現已訂約六成，料生意升幅超過三成。至於電子影音方面，預計國際足球盛事帶動高清電視等銷情，預期生意可按年升約兩成。有運動店表示，部分熱門國家隊球衣如日本及阿根廷球衣已售罄。

新地代理高級推廣經理鍾佩薇表示，apm商場於聖誕節推出多項節日及購物活動，商場透過創新科技，以不一樣的「聖誕機械人兵團」為主題，打造3,000呎未來足球場館迎接國際足球盛事，配合巨型電視屏幕播放收費電視19場足球賽事，又與租戶聯乘協同合作，夥拍100個人氣品牌推「平安夜感謝日」，逾1,000件潮流禮品低至1元震撼價換購及送聖誕福袋等。同時，冬日大抽獎有機會贏取10萬Point Dollar、五星酒店Staycation及獲贈高達1,500元電子優惠券。