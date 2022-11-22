樓市好友續睇淡！樓價跌至呢個幅度將爆金融危機？

今年香港樓市疲態畢現，但港府卻未有「從善如流」盡快撤銷樓市「辣招」，在經濟不景氣下，樓市正加速下滑，今年樓價調整幅度料達雙位數字，明年頗大機會持續尋底。素有「樓市大好友」之稱的資深投資者林一鳴向本網表示，其對明年樓價的最新跌幅預測為5至10%。

據行業統計數據初步推斷，今年樓價跌幅逾10%。林一鳴稱，由於今年樓價跌幅多了，估計明年跌幅在5至10%水平，不會引發金融危機。談及影響樓市的因素，他認為最大因素是加息，其次是經濟轉差，第三是移民潮。兩地通關可能讓市場情緒轉好一點，但利率走勢更為重要。

恐跌穿第二條臨界線

他預計，12月美國聯儲局將再加息50點子，明年上半年將分兩至三次共加息75至100點子，然後利率會趨向橫行。至於香港一個月銀行同業拆息(HIBOR)可能會升至4厘，最優惠利率(P息)則較目前加一厘。

另一方面，中原地產表示，自年初以來，中原城市領先指數已累計跌12.1%。若與去年8月的歷史高位191.34點計，樓市已從高位下跌了15.2%，非但跌穿樓市第一條臨界線10%，且正向樓市第二條臨界線20%邁進，年內跌破概率很高。由於樓價已從高位下跌超過10%，陷入負資產的小業主數目將愈來愈多，如果又遇到經濟不景氣，失業率上升，可能會有斷供情況出現，導致銀行採取行動，造成樓價進一步下跌。

代理籲准強積金買樓

正正由於這種趨勢現已漸見明顯，導致各區樓價的跌幅在10月突然加快。據該企前線經紀估計，單是10月，住宅樓價已下跌4%，並指如果政府不及時推出穩定樓價措施，全年樓價可以跌逾20%，如是者，足以引起市場恐慌，並形成金融風險。

該企建議港府推出穩定樓價措施，以免跌勢失控，包括撤銷全部3項非正常的印花稅(全面撤辣)、重啟投資移民，以及容許市民動用自己強積金的一半，用作買樓自住，這些措施不一定一次過推出，但應及早宣之於口，以起理性預期效果。