新盤UPDATES：一手樓冰封 僅錄零星成交
2022年11月22日 21:29
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新盤市場靜局持續，周二(22日)僅錄零星成交。當中，白石角項目有逾千呎單位透過招標以2,571萬元沽出，另元朗項目有遭終止交易的單位重新沽出，但最新成交價較早年為低。
●大埔白石角朗濤招標2,571萬元沽出
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周二(22日)以招標形式售出第9A座12樓A室，實用面積1,224方呎，原則屬三房連工作間間隔，以2,571萬元成交，呎價約21,005元。資料顯示，該單位曾作連家具現樓示範戶，改動成兩房設計。上述買家可免費獲贈單位內的裝飾及家具。資料顯示，買家以90天現金付款計劃入市。資料顯示，該盤於4日之內錄得2宗成交，共涉6,165.8萬元。
●啟德尚‧珒溋三房售3,463萬元
龍湖集團(00960)發展的啟德尚‧珒溋，本月至今暫沽3伙，套現6,375.85萬元。其中，新近招9標售出第1座27樓A室，實用面積1,072方呎，四房連工作間間隔，成交價3,463.6萬元，呎價約32,310元。
●觀塘凱滙第2期一房售779萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期最新沽出3座51樓G室，實用面積380方呎，一房間隔，成交價為779萬元，呎價為20,500元。資料顯示，凱滙系列項目月內暫沽5伙，吸金6,588.5萬元。
●元朗瑧頤終止交易單位重新沽出
新盤市場交投維持靜局。新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，周二(22日)有終止交易的單位重新沽出，惟最新成交價較2019年低約3.5%。
據成交紀錄冊顯示，項目的7樓A8室，為實用面積434方呎的兩房間隔，原本於2019年12月以671.2萬元沽出，當時呎價約15,465 元，該買家當時以建築期付款計劃入市。不過，交易列明於今日(22日)終止。同時，是日隨即以648萬元再沽出，最新呎價約 14,931元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄342宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得342宗終止買賣個案，佔成交量846宗逾40%，而涉及總成交金額逾52.9億港元。項目單計本月亦已錄32宗同類個案，最新涉及單位為1A座29樓E室，實用面積475方呎，兩房間隔，原本於去年6月以966萬元成交，當時呎價約20,337元，惟交易已於周一(21日)終止。