新盤UPDATES：一手樓冰封　僅錄零星成交

新盤市場靜局持續，周二(22日)僅錄零星成交。當中，白石角項目有逾千呎單位透過招標以2,571萬元沽出，另元朗項目有遭終止交易的單位重新沽出，但最新成交價較早年為低。

●大埔白石角朗濤招標2,571萬元沽出

●啟德尚‧珒溋三房售3,463萬元

●觀塘凱滙第2期一房售779萬元

●元朗瑧頤終止交易單位重新沽出

據成交紀錄冊顯示，項目的7樓A8室，為實用面積434方呎的兩房間隔，原本於2019年12月以671.2萬元沽出，當時呎價約15,465 元，該買家當時以建築期付款計劃入市。不過，交易列明於今日(22日)終止。同時，是日隨即以648萬元再沽出，最新呎價約 14,931元。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄342宗終止交易