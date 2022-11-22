二手樓蝕讓浪接浪！元朗映御納米戶揸3年損手沽

樓市蝕讓成交一單接一單，市場最新錄得元朗映御開放式單位買賣，成交價約423萬元。原業主持貨3年多辣招鬆綁出貨，帳面虧蝕約27萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃健忠表示，跑馬地鵬麗閣高層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，以約985萬元易手，實用呎價約19,622元。原業主於1996年7月以約420萬元買入單位，轉手帳面獲利約565萬元，單位升值逾1.3倍。

●美聯許家銘指，跑馬地山村道7號山村大廈，樓齡約有50年，低層D室實用面積約805方呎，議價後以約1,100萬元成交，實用呎價約13,665元。原業主早於1973年以約10.5萬元購入，是次轉手帳面獲利約1,089.5萬元，物業升值約104倍。

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城紫樺閣中層F室，實用面積約897方呎，三房套間隔，附有露台，以約1,418萬元易手，實用呎價約15.808元。原業主於2006年以約568萬元買入，轉手帳面獲利約850萬元，單位升值約1.5倍。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁稱，奧運站港灣豪庭7座中層B室，實用面積約415方呎，兩房間隔，外望市景，以約580萬元成交，呎價約13,976元。原業主於2016年以約545萬元購入，現轉手帳面獲利約35萬元，物業升值約6.4%。

●中原吳子麟表示，土瓜灣翔龍灣5座高層C室，實用面積約785方呎，三房套房間隔，座向西南方，大幅降價約340萬元或21%後，以約1,260萬元沽出，折合實用呎價約16,051元。原業主於2006年以約727.8萬元購入單位，現沽貨帳面獲利532.2萬元，單位期內升值73%。

●中原余偉豪表示，藍田滙景花園7座高層E室，實用面積約614方呎，三房間隔，座向南方，景觀開揚，最新以約780萬元成交，折合實用呎價約12,704元。原業主於2004年4月以約303萬元購入，現轉手帳面獲利約477萬元，單位升值逾1.5倍。

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新界區

●美聯李瑋良表示，元朗映御2座低層M室，實用面積約308方呎，開放式間隔，最新以約423萬元獲上車客承接，呎價約13,734元。原業主於2019年9月以約450萬元購入，現轉手帳面蝕讓27萬元或6%。

●中原黃澤文表示，火炭駿景園昨晚短短3小時內連環4宗買賣成交，包括9座中高層D室，實用面積約1,039方呎，三房套房連多用途房間隔，享山景，業主因移民賣樓，開價約1,280萬元放售，累減約135萬元後，最終以約1,145萬元沽出，實用呎價約11,020元。原業主於2014年12月以約1,075萬元買入單位，帳面獲利70萬元，單位升值6.5%。

●香港置業唐荣花表示，將軍澳新都城本月至今暫錄約17宗買賣成交，較上月同期的15宗增加一成。最新成交為二期8座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，座向西南，以約530萬元成交，實用呎價約14,601元，低市價約7%。原業主於2014年7月以約415萬元購入，是次轉售帳面賺約115萬元或近28%。

●美聯馬立成表示，將軍澳君傲灣2座中層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，享小量海景，附裝修，以約785萬元易手，呎價約15,213元。原業主於2015年3月以約653萬元購入，帳面獲利約132萬元，單位升值約兩成。

●中原地產黃仕斌表示，將軍澳中心2座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，座向西南方，擁海景，現累減152萬元或16%後，以828萬元易手，呎價約17,806元。原業主於2016年5月以約585萬元買入，現沽貨帳面獲利約243萬元或升值42%。

●香港置業莊家豪表示，將軍澳中心8座高層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，望開揚山景，以約638萬元易手，實用呎價約15,714元。新買家為外區首置客，原業主於2010年9月以約295萬元購入上址，持是次轉手帳面獲利約343萬元或約1.2倍。

●中原楊展強表示，將軍澳天晉II的2A座低層C室，實用面積約840方呎，三房套房間隔，另設工人套房及儲物房，向西南園景，以約1,450萬元易手，實用呎價17,262元。原業主於2013年1月以約1,174.42萬元連車位買入單位，現轉手相信帳面獲利離場。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城49座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以約450萬元成交，呎價約14,803元。原業主於2012年以約246萬元購入，轉手帳面獲利204萬元，期內物業上升83%。

●中原王文彬表示，東涌藍天海岸2座中層E室，實用面積約592方呎，兩房間隔，享山景，減至約645萬元獲上車客承接，實用呎價10,895元。原業主於2004年9月以約244.2萬元一手購入單位，轉手帳面獲利約400.8萬元，單位升值1.6倍。

●中原譚永康表示，元朗加州花園翠柏路單號屋，實用面積約1,014方呎，開價約1,350萬元放盤，累減約200萬元或15%後，最終以約1,150萬元沽出，實用呎價11,341元。原業主則於2010年4月以約545萬元購入，轉手帳面獲利約605萬元，單位期內升值約1.1倍。

●美聯張國峰表示，將軍澳海翩滙5座中層H室，實用面積約773方呎，三房套連儲物室間隔，以約1,268萬元沽出，折合實用呎價約16,404元。原業主於2016年9月以約1,049.3萬元購入，轉手帳面獲利約218.7萬元。

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