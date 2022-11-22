對抗美元霸權！央行狂吸黃金　中國料買最多

全球政治和經濟環境風高浪急，不少中央銀行都加大了黃金的儲備，尤其中國人民銀行被指為全球最大的黃金買家，目的是想盡快減少對美元的依賴，免步俄羅斯被美制裁的後塵。

根據世界黃金協會本月的報告指出，今年第三季，各國央行淨買入399.3噸黃金，按年增長逾4倍，較今年第一和第二季亦分別上升約1.1倍和3.5倍。今年首3季的買入量已超過1967年以來的任何一個全年表現。

當中已知土耳其、烏茲別克斯坦和印度央行已合共在上季購入約90噸黃金，餘下約300噸尚未知買家是誰。不過，日本媒體引述多名分析員估計，最大買家是中國，原因是看到俄羅斯受西方制裁的前車之鑑，不願見本幣受到打擊。

這些分析員還估計，中國央行可能購買了俄羅斯聯邦央行逾2,000噸黃金儲備的一部分；又指今年2月至9月，中國累沽美債額達1,212億美元，相當於2,200噸黃金。雖然獲得各大央行追捧，但在今年以來美元大強勢之下，同期黃金期貨仍累跌約4.4%，周二曾報每安士1,748美元，升約0.5%。

新興市場貨幣廿年最弱

地緣政治影響經濟，新興市場尤其受到打擊。日資券商野村發表報告，表示新興市場貨幣處於20多年來最脆弱的水平，並且廣泛地出現風險。其中埃及、斯里蘭卡、土耳其和巴基斯坦已爆發金融危機，且尚未走出困境。今年以來羅馬尼亞和捷克的貨幣也累跌8%。

該行預料，匈牙利、羅馬尼亞和捷克也將因財政和外部環境挑戰加劇，在未來一年內恐面臨匯率風險。雖然匈牙利對歐盟委員會作出17項承諾，冀獲得歐盟資金的打救，惟該75億歐元資金的批出仍在拉鋸中，對該國本幣構成壓力。