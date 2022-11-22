美股道指升146點　Zoom績後暴跌9%

繼摩根士丹利、高盛先前警告美股尚未見底之後，摩根大通亦加入唱淡股市的行列。市場目前觀望氣氛甚濃，美股周二早段，道指曾升146點，報33,847點；標指曾升8點，報3,958點；以科技股為主的納指跌45點，報10,978點。港股夜期報17,425點，跌50點；高水1點。

摩通全球市場策略師Jack Manley認為，本輪股市反彈浪仍屬短癮，考慮到經濟衰退風險及企業業績不佳，美股短期內可能會下跌5至10%。他直言︰「我對目前的反彈並不特別樂觀，不認為(反彈)有太多的依據。」他又稱，明年股市反彈的唯一希望在於市場估值復修，因為當前各種負面因素已令股票估值變得相對便宜。

事實上，今年以來市場氣氛一直偏向悲觀，缺乏基本因素支撐的股票表現尤其差劣。去年曾經受到散戶追捧的「迷因股」始祖、電子遊戲零售商GameStop(GME)過去一年股價累挫逾50%。消息指，億萬富翁兼維權投資者、人稱「華爾街狼王」的Carl Icahn，早於去年初已開始做淡GME，最初的入市價位接近該股於483美元的歷史高位，並且迄今仍持有相關的淡倉。不過，消息未有透露他具體的持倉規模。

其他企業消息方面，視像會議公司Zoom公布了截至10月底止一季業績，期內收入按年升4.86%至11.01億美元，增速為有紀錄以來最慢；列帳純利按年大跌85.78%至4,835.3萬美元，主因是期內經營開支按年大增56.4%。該企亦調整了全年業績指引，將經調整每股盈利預測中位數上調6.8%，到介乎3.91至3.94美元；惟同時將收入預測輕微下調至介乎43.7億至43.8億美元，其股價曾挫9.02%。

個人電腦生產商戴爾(Dell)公布，截至10月28日止一季收入按年跌6.44%至247.21億美元；非公認會計準則(non-GAAP)經調整純利按年升30.1%至17.07億美元。不過，戴爾預期本季度收入僅介乎230億至240億美元，相當於以中位數計按年跌16%，不及市場預期的249億美元。財務總監Tom Sweet坦言，經濟環境不明朗壓抑了需求，令「部分客戶近期暫緩採購」。戴爾股價周二曾跌0.85%。

另外，有外媒報道植物人造肉公司Beyond Meat於美國一家工廠的內部相片，稱該廠房及其產品涉嫌有衞生問題。該企回應外媒查詢時表示，涉事廠房於今年3月及9月曾接受相關部門調查，均未有發現違規，又強調其食品安全超越行業標準。Beyond Meat股價跌5.8%。