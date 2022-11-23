東方日報B1：港息料累加1.5厘　樓市悲

今年香港樓價跌跌不休，根據花旗銀行最新進行的一項調查發現，對未來12個月樓價感樂觀的受訪者比例，從去年同期的38%，大幅滑落至今年第三季的僅12%；更有高達51%受訪者認為，未來12個月樓價會下跌，反映市場信心正跌入低谷，樓市告急！

花旗發表《2022年市民置業意向調查》，發現有16%受訪者認為現時是置業好時機，數字較去年同期飆升，創近10年來最高紀錄；不過，結果未見帶動受訪者實質的置業意欲，有興趣置業的受訪者比例，較去年同期的13%僅微升兩個百分點至15%，反映受訪者對置業抱持觀望態度。

調查於今年9月訪問逾1,000名年齡介乎21至60歲的香港市民，結果發現有興趣置業的受訪者當中，逾六成表示期望樓價進一步下跌至理想水平再去置業，而他們平均期望樓價於現水平再下調17%。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊預期，整體樓價將從去年8月的高位下調20%，目前香港經濟情況及按揭息口上升等因素均影響市民置業意欲，預期明年本港經濟回暖，加上通脹放緩、失業率進一步下跌，會令購買力重返樓市，預料樓價或於明年第二季見底。

她認為，由於不希望本港樓市大幅調整，導致太多負資產出現，預計當整體樓市從高位回落15至20%時，政府有機會放鬆部分辣招「托市」，例如15%從價印花稅(DSD)，以刺激需求。

市場預期美國聯儲局加息周期持續至明年初，資金成本上升令銀行有加息壓力。她預期，港元最優惠利率(P息)在整個加息周期累升1.5厘，即P息仍會再加1.125厘，料明年次季的實際供款按揭利率將超過4厘。與此同時，今年租金回報僅為2.1厘，遠低於實際按揭利率，料樓價仍有調整空間。

另一方面，有興趣置業的受訪者中，59%會考慮用按揭保險計劃，當中有37%預期會購買451萬至600萬港元的物業。李透露，目前該行客戶選擇按揭保險計劃宗數超過五成，與調查結果相若，由於銀行有做足夠的壓力測試，未見對客戶的供款能力造成負面影響。

置業人士的貸款偏向有「三高」考慮，包括「高年期」、「高成數」及「高貸款額」。有興趣置業的受訪者中，不同年齡組別均偏好高年期的貸款，其次是高成數的貸款。關於買樓偏好方面，91%受訪者心儀一手樓，當中41%更願意多付一至兩成溢價買新樓。

值得一提的是，42%受訪者稱會考慮購買事故單位，惟72%人士認為要有30%以上折扣才合乎預期；63%受訪者認為可考慮所購物業同層有事故的單位。同時，有一半人認同買樓是較理想的長遠投資，惟僅有39%年輕受訪者認同此觀點。這也許在反映，新一代對長線持有物業致富的傳統投資智慧另有看法。