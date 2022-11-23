【東方產評】經濟逆風人心怯　金融動盪掀巨劫

全球經濟正刮起大逆風，歐洲走進寒冬，能源危機處關鍵時刻；中國疫情反彈，末季經濟旺季不旺，樓市泡沫手尾甚長；美國通脹高企的同時，經濟衰退迹象湧現，聯儲局貨幣政策不無變數。世界經濟脆弱如此，近月外匯、虛擬資產和商品市場接連出現大幅波動，皆說明人心虛怯，資金亂竄。更要提防迎面而來的可能是由美債美元危機引爆超級「黑天鵝」，這場金融浩劫，好戲還在後頭！

表面上，近月股市表現不致太差，但實際上，金、油、匯、債與虛擬資產市場都現湧浪，金價重上每安士1,700美元後，未見太大回吐壓力，反映市場避險情緒升溫；美元回軟，非美貨幣經過一輪反撲後，市場都在觀望下月聯儲局對明年貨幣政策的最新導向。雖然加密貨幣市場大冧，是由FTX破產事件引發，惟說白了，當美國在收緊市場上的貨幣供應，類似加密貨幣這類欠缺監管、放任發展、亂象頻生、涉及巨大槓桿的產物，早晚是要來個大屠殺，出現在這個時點，某程度也是全球大環境所使然，而非完全是一個偶然。

本周輪到油市動盪，隔晚市場突傳出產油國考慮下月增產，隨即引發油價大冧，迫使沙特阿拉伯出面闢謠。其實當前全球經濟不景，石油需求減弱，按道理產油國要穩定油價，應要再減產而非增產，偏偏就是人心虛怯，一有風吹草動，非理性的行為容易引發市場動盪，這對全球金融系統穩定而言，誠非好現象。

一般而言，大戶在調動倉位，往往都是有序同掩人耳目地進行，畢竟涉及資金規模大，轉倉也需時。近期股市出現一輪反彈，但市況似強還弱，其他資產類別則輪流洗倉，實不難發現資金輪動的身影，這往往就是醞釀更大危機的先兆，而這隻金融市場超級「黑天鵝」，好可能就是由美國金融危機引發。

事實上，近季數據反映，市場對美債的需求放緩，且美債的海外大債主中國和日本都在減持，就連聯儲局都在關注美債流動性不足的問題。必須提防，一旦美債流動性問題持續發酵，導致美債息突然急飆，債價大跌，將令全球金融業的美債投資面臨大額減損，各國的外匯儲備亦會因此而大縮水；而避險情緒爆燈下，將引爆美元新一輪強勢，恐怕忙於動用外匯儲備穩定本幣匯率的新興經濟體首當其衝；更要提防對債息敏感的科技股大崩盤，最終戳破美股這場超級泡沫。

也許，就是預計由美國金融引發的這一幕世界金融浩劫不日上映，中國至今仍採「以守代攻」的策略，內部着手消泡固底，反正世界經濟危機當前，逆水行舟，美國金融霸權一個揮刀收割，爬得愈高，亦只會跌得愈痛。香港政府似乎也在貫徹這種「佛系」模式，一方面對穩樓市不表積極，另一方面受制於通關無期，兩地的金融與科技協作雷聲大雨點小，「陰乾」格局，聽天由命。面對這局面，投資者只有暫時放下「雄心」，用最忍耐、最謹慎的態度，盡可能做好「防風」措施，謹記確保安度危險，才有條件迎接大洗牌過後的機會！