【利淡充斥】Tesla股價冧　馬斯克身家蒸發7800億

憂慮中國的疫情持續，將打擊全球汽車需求，加上隔晚油價大跌，產油國增產的消息意味油價利淡，或削弱電動車的競爭優勢，故見電動車生產商巨頭特斯拉(Tesla)股價顯著受壓，周一收市下跌6.8%至167.87美元，今年以來更重挫逾52%，大幅跑輸下跌29%的納指，創始人馬斯克的身家亦告大縮水！

Tesla股價近日「開倒車」，周一曾見167.54美元的逾兩年低位，今年來股價累跌52%之餘，集團行政總裁馬斯克(Elon Musk)身家亦蒸發逾1,000億美元(約7,800億港元)，惟仍然保住全球首富之位。

股價恐跌至100美元

除了宏觀經濟不利因素之外，近日特斯拉向美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)提交的文件稱，部分Model 3及Model Y存在「車尾燈容易熄滅」的瑕疵。雖然集團補充，召回行動只要透過遙距更新OTA軟件即可修復，但股價仍然受消息困擾，財經雜誌《巴隆氏》認為，特斯拉要作出轉變，才可以擺脫股價困境；而22V Research技術策略主管John Roque則預期，該股恐跌至100美元。

至於外媒編撰的億萬富豪指數顯示，全球首富馬斯克今年來身家已大削1,010億美元，至1,700億美元，為該富豪榜中身家「縮水」最多的人，不僅與一年多前3,400億美元的身家「少一大截」，亦與奢侈品大亨伯納德(Bernard Arnault)身家差距收窄，最新兩人差距僅約130億美元。

Twitter無意再大裁員

另邊廂，外界同樣擔憂這位全球首富入主社交平台Twitter後的一舉一動。據科技新聞網站報道，身兼Twitter行政總裁的馬斯克向員工承諾，無計劃再作大規模裁員，也會聘請新的工程師與廣告銷售人員。他最新又在Twitter發文，指將延遲推出Blue Verified認證服務。