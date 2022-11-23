石醴泉：產業愈強　經濟愈有本錢

最近常常聽人談起英國遇到的問題，包括英鎊大貶值、利率高企和如走馬燈般替換的首相，當然最「就手」的原因就是所託非人，在位的人不斷做出錯誤的決定，例如在通脹時期刺激經濟。不過，英國遇到的深層次問題「去經濟規模化」反而比較少聽到別人談及。這一問題不加解決，英國經濟增長率有機會長期落後於歐洲其他國家。

經濟規模的概念，對推動經濟增長和提高效率相當重要。國家經濟主要由公司組成，當公司營業收入規模增加，而固定成本相對穩定的話，公司產品每單位成本便會下跌，盈利增長率會比收入增長來得快，股東回報率也自然會提高。因企業盈利是國內生產總值(GDP)構成的一部分，所以對經濟增長也有幫助。

英壓縮企業規模 損GDP

然而，英國在過去15年遇到的情況卻剛剛相反，首先是2008年金融風暴後，環球監管機構收緊監管，要求金融機構需要有更多資本才能做同等規模的生意，這就等於把金融機構的經濟規模收縮。同時間要增加監管人手，即是在增加固定成本。

英國是一個以服務業為主的國家，特別是金融業，這些政策對經濟增長造成直接打擊。數年後，當金融機構元氣開始恢復，英國卻又經歷了脫歐，再一次把自己的經濟規模縮減。脫歐增加了英國出口到歐盟國家的難度，企業惟有縮小業務，減少投資，投資縮減也影響到未來增長潛力。

英國現時遇到的問題不是獨有，未來環球經濟也可能會遇到同樣的問題。如果地緣政治分歧繼續擴闊，去全球化情況愈來愈嚴重的話，大家都有可能會遇到經濟規模縮減的情況，結果對大家也沒好處。

華兩產業領先 增添優勢

至於內地方面，經濟規模在某些行業卻在增加中，特別有兩個產業，其經濟規模在過去數年更不斷增加，暫時大幅領先國外同業，它們分別為光伏太陽能板和鋰電池行業，兩個對未來地球氣候舉足輕重的行業。

內地光伏太陽能板行業起初也不是一帆風順，曾經技術和客戶都需要依賴國外，但透過政府政策鼓勵發展，再加上內地公司大量投入於研發，太陽能發電成本才能在過去10年間急速下降，到達目前比燃煤還要低的水平。

至於鋰電池，在過去數年電動車大幅受惠於政府優惠政策，銷售大幅增長。去年內地電動車銷售量更佔全球一半以上。經濟規模不但能把成本壓低，更能透過大量製造，從過程中明白得到箇中巧妙，比對手更快地優化生產，繼而領先。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉

（作者為註冊持牌人士，以上並非投資建議）