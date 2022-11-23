凱基亞洲：美國通脹回落　助股市解困？

繼美國10月消費者物價指數(CPI)數據低於9月之後，剛公布的10月的生產物價指數(PPI)按年增8%，同樣較9月回落，也低於預期。美國通脹升勢停止，可算是近期較大的利好消息，市場預期聯儲局放慢加息步伐，12月或只加0.5厘。即使當局官員提到最終利率可能更高，加息周期可能更長，也無礙投資者入市，股市表現獲支持。

假使「鷹派升息」真的看到終點(雖然可能仍有點距離)，股市真的走出了困境，重拾升軌嗎？簡單而言，股票價格受折現率(Discount Rate)及公司盈利影響，當中，折現率的估算和美債息及基準利率有關。不用任何算式，也會想到當銀行存款提供「高息定期」給投資者，定期風險較股票低，投資者很大可能不買股票，甚至沽出股票，寧願存錢於定期。大量投資者沽出股票，股票價格自然下跌。現在是加息周期，美元利息近4厘，幾乎所有債券都提供更吸引的潛在回報，股市自然少人問津。即使利率見頂，當局也可能要到2024年才有可能減息。

另一方面，企業需要借錢營運及發展等，加息令資金成本增加，進取加息也令企業大失預算。聯儲局9個月內加息近4厘，幅度大、時間短，對企業收入的影響或未完浮現，市場預期美企盈利明年仍有進一步下調的可能。

策略重防守 抗衰退風險

值得留意的是，近期美國多間大型企業如Meta、Twitter及亞馬遜等進行裁員，而過去數據顯示，當美國失業率從近期低位持續上升後平均11個月，經濟很大可能陷入衰退。近期失業率的低位是今年7月的3.5%，若就業情況大幅轉差，反映經濟已顯著放緩。

股市年初至今估值大幅下調，的確吸引到不少投資者入市。不過，考慮到來年經濟可能惡化，股市下行風險不容忽視，防守性板塊如必需消費品、醫療、公用事業等仍較可取。另外，環球防禦型基金部署上較分散，也是不錯的選擇。

凱基亞洲