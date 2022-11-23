道指升397點　油價高收1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報107.15；港匯見7.8165；離岸人民幣(CNH)報7.1363；美元兌日圓處141.17；歐元報1.0307，英鎊報1.1888。金價處1,740.99美元。布油報88.35美元，紐油報81.33美元。比特幣升2.6%，至1.61萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●道指收報34,098點，升397點或1.18%；標指收報4,003點，升53點或1.36%；納指收報11,174點，升149點或1.36%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報17,504點，升80點。

●即月恒生指數夜期收報17,535點，升60點，高水111點，成交16,120張。

●紐約期油收報每桶80.95美元，升0.91美元或1.13%；倫敦布蘭特期油收報每桶88.36美元，升0.91美元或1.04%。

●紐約期金收報每安士1,740.3美元，升0.14%。

●英國富時100指數收報7,452點，升75點或1.03%；德國DAX指數收報14,422點，升42點或0.29%；法國CAC指數收報6,657點，升23點或0.35%。

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