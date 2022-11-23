【高盛推介】比亞迪跌至近期低位 部署宜重新審視條款
2022年11月23日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份持續受減持消息影響，近日走勢落後大市，周二(22日)再度失守180港元水平收市，跌約3.4%，周三(23日)早段繼續下跌，最低見174.1元的過去3周低位。現報175元，跌約1.8%，目前為連續第6日下跌，累計跌逾10%。據港交所披露易顯示，巴郡於上周四(17日)再度賣出322.5萬股比亞迪H股。
觀察個股輪證資金流向，近日好倉獲資金趁低吸納，本周一(21日)及本周二共錄得約530萬元資金流入。
就比亞迪跌至近期低位，投資者宜重新審視產品條款，選擇合適市況及自身投資取態的條款產品作部署。
比迪購28390，行使價233.5元，2023年3月21日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低面值、低街貨。
比迪購27597，行使價213.33元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。
比迪牛56892，收回價170元，行使價166元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
比迪沽28060，行使價142.02元，2023年8月8日到期，實際槓桿2.7倍，中期、低街貨。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿2.9倍，貼價。
比迪熊60386，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，高槓桿貼熊。
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