張智威：恒指或下試16800點 比亞迪不宜沾手

信誠證券聯席董事張智威表示，港股反彈後出現調整屬正常，料後市下跌空間不多，恒指或下試16,800點。他指出，市場憧憬12月基金粉飾櫥窗效應，及國企改革帶動「中字頭」國企股炒起，相信12月港股有機會做好。