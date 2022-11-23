張智威：恒指或下試16800點 比亞迪不宜沾手
2022年11月23日 10:54
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股反彈後出現調整屬正常，料後市下跌空間不多，恒指或下試16,800點。他指出，市場憧憬12月基金粉飾櫥窗效應，及國企改革帶動「中字頭」國企股炒起，相信12月港股有機會做好。
有傳內地當局正在考慮對阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團處以逾10億美元(逾78億港元)的罰款，張認為罰款金額不高，對阿里巴巴股價影響不大。但要繼續留意內地對科網股的政策，而阿里巴巴後市或跟隨大市升至80港元以上。
股神巴菲特的投資旗艦巴郡在11月17日再於場內出售322.55萬股比亞迪股份(01211)，每股平均作價約195.4212元，套現約6.3億元。張預料比亞迪未來繼續有沽壓，市場亦憂慮電動車股估值過高，認為比亞迪不宜沾手，只可短炒博反彈。
明年元旦起，中電(00002)及港燈(02638)電費較本月分別上調6.4%及5.5%。張表示，加費消息沒有帶動中電及港燈股價有明顯升幅，股價依然波動，投資者不宜因此入場。他指電費加幅不高，未必為集團帶來可觀收益，反而當經濟及疫情好轉，對電的需求增加，才會對中電及港燈盈利有更大幫助。