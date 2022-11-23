金管局：去年點心債發行額增87%　冀短期內啟動「互換通」

香港金融管理局副總裁陳維民於2022金融街論壇年會表示，過去幾年外圍市場劇變，資金流向波動，香港金融體系保持穩定並持續發展。

他指出，在美國進入加息周期以來，香港股票市場下挫，在利差帶動下，資金流出港元體系，港元兌美元匯率從今年5月以來一直處於弱方水平。然而，儘管資金流出港元，市場對聯繫匯率制度仍保持高度信心，這對於維持香港金融穩定起着重要的作用。

隨着美元融資成本上升，為區內機構和企業由美元改用本幣進行融資提供了誘因。他續稱，香港離岸人民幣融資活動在過去一年多穩步增加，其中點心債發行額在2021年全年達到1,100億元人民幣，較2020年增長87%。在這個基礎上，今年首10個月發行額已經超過1,000億元人民幣，創2014年以來的新高。

互聯互通方面，股票通北向交易今年首三季度總體錄得淨流入，日均交易保持在超過1,000億元人民幣的較高水平。目前國際投資者持有的A股，有超過70%是通過北向通投資。同時，股票南向通日均成交保持在240億元人民幣。在債券通方面，今年以來北向通的日均交易量錄得開通以來的新高。

他表示，金管局未來將採取積極措施，順應市場發展趨勢和需要，優化市場環境和政策配套，將聚焦三個方面的工作，包括大力推動香港離岸人民幣業務的發展，爭取在近期啟動「互換通」、順應綠色金融和金融科技趨勢，以及加強市場聯繫和推廣工作。