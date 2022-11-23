恒指明年有運行？分析普遍估已見底　明年劍指2萬點

恒指於10月底跌見13年低位，本月開始出現反彈。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，牽繫港股的關鍵因素是人民幣匯率，港股是次反彈足證人民幣轉強的威力，北水帶動強勢再現，千億成交已成近日常態，相信恒指在年底前如大成交的情況仍然持續，農曆新年前有望重上2萬點。明年走勢則取決於國內對疫情的取態，通關有期定必會令港股帶來優勢。

黃國英資產管理公司董事黃國英認為港股已見底，但只不過是大型上落市，暫時利好變化如放寛防疫措施，美國通脹見頂等情況都只是輕微，市況不會太好，但相信會有少數港股跑出。美股方面，他估計也是大型上落市，然而美股選擇比較多，以平衡組合選股會較容易。在組合設計方面，可以從三方面考慮，包括通脹贏家、衰退贏家，以及科網股，不宜太過偏高其中一方。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，港股料可受惠於美國通脹放緩、港元轉強、外資流入，一年之內將彈升至24,000點，本港住宅樓價明年將相對平穩發展，上下波幅維持於正負5%之內。

資深外匯商品分析師盧楚仁指出，美國中期選舉結果將影響美股和美匯走勢。歷史上，如果中期選舉結果令到執政黨成為跛腳鴨政府的話，對美國經濟和金融市場有著一定的影響。所以一旦共和黨掌控參眾兩院的話，所帶來的負面影響絕對不容忽視。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，對明年港股審慎樂觀，若防疫政策進一步放寬及內地有更多刺激經濟措施，恒指年內有望挑戰22,500點水平。看好板塊方面，隨着疫情有望告一段落，包括旅遊、消閑娛樂及濠賭等復常概念板塊有望受惠。另外，電氣設備及油運相關股亦值得留意。同時亦可冷敲部分資產淨值折讓較大之股份，博其折讓收窄之餘未來或亦有私有化憧憬。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明表示，香港股市近期報復性反彈，但要小心美國滯脹或衰退風險拖累新經濟板塊表現，投資者宜見好就收，趁科技股急升逐步沽貨。相反，內地政策明顯轉向以穩經濟為主，內地股市來年或有較好表現，投資者可考慮候低買入MSCI中國A50指數的相關期貨(MCA)或ETF。另一方面，美國加息預期減低、當美國債息回落、美匯回軟、中國政策逆轉，美元兌人民幣期貨(CUS)亦是可以考慮趁低吸納之選。