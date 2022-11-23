【產經直播】傳螞蟻整改屆尾聲　科指ETF趁低吸納？

另外，官媒日前發文指，2020年以來國有上市公司估值水平呈明顯下降態勢，內地需完善符國企特點的估值方法，不能簡單套用西方的傳統估值模型，一眾國企股周二(22日)大升，再上空間有幾大？想捕捉升勢，應該揀選哪類A股ETF？不過上海收緊防疫措施，抵滬不足5天者，不得進入公共場所，對A股影響又有幾大？

隔晚美股向上，但周四(24日)感恩節假期臨近，成交顯著萎縮。市場除了觀望「黑色星期五」銷售表現外，亦靜待美國聯儲局公布的上月議息會議記錄。隔晚美國10年期國債息率回吐，惟大行高盛預期，美國10年期國債息率在2024年結束前不會低於4厘，以科技股為主的納指要點部署？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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