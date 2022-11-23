【產經直播】傳螞蟻整改屆尾聲 科指ETF趁低吸納？
2022年11月23日 12:22
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港股連跌5日後，周三(23日)半日雖升72點，但走勢反覆，調整恐繼續？有傳內地監管當局準備向螞蟻集團，就「資本無序擴張」的違規行為罰款10億美元，預計最快明年第二季公布，市場憧憬整改步入尾聲，有望刺激阿里巴巴(09988)股價？科技板塊氣氛可望改善？科指ETF可趁低吸納？
另外，官媒日前發文指，2020年以來國有上市公司估值水平呈明顯下降態勢，內地需完善符國企特點的估值方法，不能簡單套用西方的傳統估值模型，一眾國企股周二(22日)大升，再上空間有幾大？想捕捉升勢，應該揀選哪類A股ETF？不過上海收緊防疫措施，抵滬不足5天者，不得進入公共場所，對A股影響又有幾大？
隔晚美股向上，但周四(24日)感恩節假期臨近，成交顯著萎縮。市場除了觀望「黑色星期五」銷售表現外，亦靜待美國聯儲局公布的上月議息會議記錄。隔晚美國10年期國債息率回吐，惟大行高盛預期，美國10年期國債息率在2024年結束前不會低於4厘，以科技股為主的納指要點部署？
歐盟將於12月5日起禁止進口俄羅斯原油，加上近期美元從高位回落，沙特阿拉伯又否認OPEC+增產傳聞，對油價短線有支持？在美上市的石油股、天然氣股硬淨，由年初至今累升不少，可否跟勢部署？南方東英旗下一對全新槓反ETF周三上市，為美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品(07204)及每日反向(-2x)產品(07505)，投資者點樣運用至醒？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英恒生科技指數ETF
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
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