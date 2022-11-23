【高盛推介】金融股近日跑贏大市 資金積極開淡倉
2022年11月23日 12:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：金融股近日走勢跑贏大市，友邦(０1299)持續於75港元關口整固，周三(23日)早段短暫下跌後反彈。現報74.4元，升約0.3%。友邦近期持續進行回購，據其報表披露，友邦周二(22日)於港交所(00388)回購301.8萬股，涉資約2.25億元。
周二逆市升約0.9%的滙豐控股(00005)，周三早上高開約0.6%後，在45元附近窄幅上落，最高見45.05元，突破兩個月高位。現報44.9元，升約0.3%。據上周五恒指公司公布的第三季度指數調整結果中，滙控權重將增加0.06個百分點至7.95%，有券商料將有1,240萬美元的潛在被動資金流入。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極高位部署淡倉，友邦淡倉於周二資金轉向流入，有約430萬元。滙控淡倉於本周一及本周二共錄得約250萬元資金流入。
好倉方面，本周一及本周二共錄得約70萬元資金流入友邦好倉。
友邦購(22900)，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、中期。
友邦購(23703)，行使價90元，2023年2月23日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低街貨。
友邦牛(61083)，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率13.3倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
友邦沽(24193)，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。
友邦沽(26360)，行使價57.75元，2023年3月22日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、低面值。
友邦熊(64358)，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
滙豐購(26459)，行使價47元，2023年3月23日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、低街貨。
滙豐購(25501)，行使價51.55元，2023年3月15日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿。
滙豐牛(58181)，收回價40元，行使價39元，換股比率100，實際槓桿7.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
滙豐沽(22110)，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿15.0倍，貼價、高槓桿。
滙豐沽(26142)，行使價35.33元，2023年3月22日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿、低面值。
滙豐熊(50906)，收回價50元，行使價51元，換股比率100，實際槓桿7.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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