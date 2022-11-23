報告：66%港高淨值人士曾現精神健康問題　或爆大辭職潮

香港經濟正經歷艱難時期，商界領袖承受不少壓力。保柏環球發布最新的環球高淨值人士健康狀況指數，66%的香港高淨值人士(行政總裁：96%)表示他們在過去12個月曾出現精神健康欠佳的徵狀，惟僅11%曾向醫生或心理健康專家尋求協助。

報告指出，他們最常見的問題包括情緒波動(11%)、決策困難(10%)、睡眠障礙(9%)和精神疲憊或倦怠(9%)。7%的高淨值人士曾出現自殘或傷害他人的念頭(行政總裁的情况更嚴峻：12%)，遠高於去年調查所得的4.5%。他們的主要擔憂分別是：實現ESG目標(37%)、平衡工作和私人時間(27%)以及面對經濟不確定性或衰退(25%)。

面對壓力日增及精神健康警號，香港高淨值人士正加入大辭職潮以投放更多時間陪伴家人或朋友(17%)及保持心理健康(13%)，預計將有大量的人離職和調職。他們正在尋找新機會，38%的高淨值人士計劃於明年作出工作調動(行政總裁：37%)，包括轉職、減少工作時間、成為顧問或自由工作者、停工或退休。環球高層大離職潮亦預計將於全球各區出現，13%的行政總裁正計劃撤離香港，或遷移至另一個國家或城市(10%)。

研究指出，幾乎所有(98%)的香港高淨值人士均表示有需要改善Work-life Balance。過去12個月，分別有89%的高淨值人士經常超時工作和未有領取全部假期津貼(89%)，另更有23%每週工作時間大多超過60個小時，而高級行政人員的情況更顯惡劣(行政總裁：37%)。高淨值人士主要透過培養新愛好或學習新技能(18%)以改善Work-life Balance。他們亦會增加在家工作的次數(18%)、減少工作時間(15%)及採取更靈活的工作模式(12%)。然而，儘管近半數(44%)的行政總裁認同在家工作可提高生產力，但21%承認靈活或混合工作模式導致工時更長，僅5%在家工作時的實際工時為標準8小時。

心理健康面臨挑戰，33%的香港行政總裁計劃推行滿足員工個性化需求的福利計劃，並致力增加人力資源多元化(21%)，亦有63%的行政總裁同意將更關注心理健康並將員工福祉列為優先事項。

近半數(46%)行政總裁表示希望公司增加支援身心健康的預算，預計未來12個月將平均花費約1,790萬港元(190萬英鎊)。大多數(85%)行政總裁計劃明年為自己或家人購買額外的私人醫療保障，希望資源更多投放在預防疾病、維持或改善整體健康的範疇上(27%)，以及同時覆蓋自己及家人(21%)。

保柏環球中東及亞洲區總經理Dean Pollard表示，高層管理人員掌握決策權和承擔員工責任的過程中正承受巨大的壓力，因此企業必須在身心兩方面全方位支援高層管理人員，尋找一個有效協助他們維持工作與生活平衡的解決方案。