戴德梁行：廣東道零售租金全球第二　連續3年亞太稱冠

戴德梁行發表2022《全球主要零售大街》報告顯示，香港尖沙咀廣東道為全球零售租金排名第二，按年下跌約5%，最新每月每方呎約933港元，雖較2019年疫情前跌約41%，但已連續第3年在亞太地區排名第一。

銅鑼灣羅素街地舖租金較疫情前低約49%，最新呎租約840元，而中環皇后大道中則挫約45%至約400元。

該行執行董事及香港商舖部主管林應威表示，本港主要街道租金已經見底，但何時回升，則要視乎全面通關時間，據國際貨幣基金組織預期，於2023年，疫情會放緩，經濟會緩慢復甦。

他又相信，未來數年廣東道街舖租金仍較羅素街領先，因為羅素街街舖租戶要由過去多年的本土消費，返回國際性商戶組合，還需要一段轉變時間。

他預計，明年本港主要街道租金會有溫和升幅，較明顯的升幅相信要待一段時間。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，疫情期間，亞太地區內大部分國家仍未全面通關，故亞太區的零售市況主要靠本地消費。

她又指，由於其他地區貨幣表現疲弱，某程度上幫助香港在2022年舖位租金保持排名。其中，尖沙咀和銅鑼灣高踞亞太區首兩位。

該行報告指，亞太地區舖位租金對比疫情前下跌約12%。而美國則為表現最好地區，同期錄約25%升幅。

至於全球最貴租街道為美國紐約第五大道，每月呎租約1,300元，按年上升約7%，較疫情前更高出約14%。

而意大利米蘭的蒙特拿破崙街舖位租金全球排名第三位，每方呎租金約897元，按年漲約7%，較疫情前上升約9%。