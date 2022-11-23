Lalamove夥藝術家設計貨車車身　冀將藝術帶入社區

生活愈來愈方便，無論購物定買餐晏，都可以靠物流服務解決，而送貨平台Lalamove今期唔止送貨咁簡單，仲「送Art」！公司市場及傳訊主管張岳雯表示，今次同五位本地人氣藝術家合作，將色彩繽紛嘅送貨故事，放喺貨車車身上，希望將藝術帶入社區。

佢仲話，車隊成日都游走香港唔個角落，除咗令社區多啲藝術氣息，仲希望將貨物背後，客戶付託嘅心意呈現於大家眼前，更希望透過行動顛覆社會對送貨嘅刻板印象，打破「悶蛋」形象。

今次合作的5位藝術家包括Mr. Japin、DDED、LOSZEHAHA、All Things Bright and Beautiful和LLH，各有各風格，將Lalamove貨車改造成流動藝術品，仲畫出唔同送貨故事。每幅作品都隱含住「Lalamove業務」密碼，例如流口水嘅美食外送、令人期待嘅網購速遞、同主子郊遊等，唔知你又估唔估到？

呢幾架「送Art」貨車，仲「呃人」打卡。事關成功打卡，可贈獲精美紀念品一份，大家有興趣就記得出街唔好掛住㩒電話，望多啲條街，除咗有意外驚喜，仲可以見到香港更多唔同面貌！