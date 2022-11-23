瑞士盈豐資產管理：睇好美股 上調評級至「超配」

美國中期選舉告終，瑞士盈豐資產管理投資管理副總監趙國江認為，選舉結果沒有出現共和黨壓倒性勝利的「紅色浪潮」，有利美股，預期美股本輪技術性反彈，將比暑假的反彈來得更廣和深，料年底前仍有反彈空間，對美股評級由「中性」上調至「超配」。

趙國江解釋，選舉結果反映兩黨都無法同時得到兩院主要控制權，意味美國總統拜登所提出的監管、開支或稅務等財政刺激方案將難以順暢通過，將主力依賴貨幣政策改變市場流動性。他續稱，回顧歷史，美國中期選舉後，標指未來一年的平均升幅約31%。資產配置方面，建議「增長和價值型板塊都要平均投放」。

趙認為，另一支持美股及環球市此輪反彈勢頭為美元回落。上月(10月)美國通脹消費物價指數(CPI)回落至7.7%，給予投資者美元升勢見頂的信心。另料環球股市明年僅陷輕微衰退或技術性衰退。

中國經濟方面，該行中國基金經理李思卉表示，今年來內地經濟主要受疫情防控、內房政策和地緣政治影響。

李思卉認為，近期內地防疫政策有放寬迹象，包括防疫限制「不能層層加碼」、推動更靈活防疫措施、鼓勵接種疫苗、增加醫療設施等，料都在為生活復常鋪路，惟在復常前短期市場仍波動，故對A股看法為「低配」，但在重開經濟預期下，長遠看好高質素消費股及新能源等板塊。