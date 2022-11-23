畢馬威：保險業落實綠色規劃存三大挑戰

國際間持續發布與綠色金融和ESG(環境、社會及管治)相關的監管要求、行業規範和技術標準，為保險機構的治理營運及價值認可模式帶來深遠的影響。會計師行畢馬威中國環境、社會及治理主管合夥人林偉解釋，保險機構在實施ESG戰略和綠色轉型過程中，主要面對三方面的挑戰。

他指出，第一是方向不明，無法全面解析ESG，導致欠缺整體戰略規劃；其次為策略不準，戰略解碼不夠細緻，無法建立具體的經營策略；第三，生態不全，缺乏立體思維，忽視ESG對於保險業務整體生態的影響。

林偉表示，在推動ESG戰略實施的過程中，應特別關注落實綠色金融和ESG過程中所形成的「準財務」或「預財務」信息，包括：綠色保險和綠色投資對於保險機構現金流的影響，氣候風險、綠色評級等對風險邊際和折現率的影響等，均將因為新的估值方法直接影響保險機構的市場價值，進而對於投資者、投保人和監管機構等持份者形成新的價值趨勢。

他認為，保險機構應將ESG融入企業運營和內控體系中，圍繞保險行業價值鏈，在產品定價、銷售承保、理賠服務、風險管理、資金運用等關鍵業務領域和控制環節中識別ESG關鍵要素。例如在產品開發方面，應將ESG的具體要求納入到產品開發策略，同時加強ESG相關數據分析和累積，在產品定價過程中加入ESG風險相關因子，完善模型和假設。