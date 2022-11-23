中小行減H按封頂息　王美鳳：按息仍有上調壓力

巿傳近日中小型銀行調減新造H按封頂息及按息0.25厘至2.875厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，銀行在按息定價的考慮因素不只是資金成本、還包括市場上銀行之間的按息水平、競爭力、按揭業務目標及策略等。今年自下半年銀行之間因應息率趨升先後上調H按封頂息率及新造按息，當中銀行調整按息的幅度及步伐並非一致，導致市場上不同銀行的按息差距擴大，按息介乎2.875厘至3.375厘，差幅達0.25厘至0.5厘，按揭客戶有較大機會流向息率較低之銀行，相信最近有銀行下調新造按息，主要是將按息掉頭降回至與市場最優惠之按息水平看齊，以提高按揭競爭力，屬於當前爭取按揭業務的短期性策略。

事實上，今年樓市吹淡風同步拖累首三季按揭貸款量下跌兩成，而按揭申請量更下跌逾3成，大部份銀行在現時年尾時間仍對按揭業務維持積極，加緊爭取今年底前按揭業績以及開始爭取下年度按揭客戶。

王美鳳指出，與樓按相關的1個月港元拆息升至今天為3.97厘，連升7個工作天再創逾14年新高，按息已明顯高於市場按息介乎2.875至3.375厘，加上部份定存息已逾4厘，反映銀行整體資金成本已上漲，年內整體按息仍有上調壓力，預期12月美國加息後，本港最優惠利率(P)將再次上調，加幅不少於0.25厘。

王美鳳指出，目前銀行之間新造按息差距大，市場按息介乎2.875至3.375厘，銀行之間按息差幅高達0.25厘至0.5厘，料會吸引按揭客戶流向較低按息銀行，用家可因應自身所需按揭額比較銀行之間按息及優惠。