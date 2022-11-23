【產經直播】世界盃期間港股難突破？

大行摩通預計明年美國掉頭減息，隔晚美股做好；港股亦結束5日跌市，周三(23日)高開36點後反覆做好，最多升216點，最終收市升99點，報17,523點，成交縮至963億元。恒指雖終止5日跌勢，但彈力不足，世界盃期間，市況難有突破？繼續悶多一陣？

個股方面，股神巴菲特再減持比亞迪，旗下巴郡上周四以每股平均價195.4212元，減持比亞迪322.55萬股，套現逾6.3億元，持股由16.29%降至15.99%，減持陸續有來，比亞迪有排捱？

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