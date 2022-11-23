道期升22點　比特幣企1.6萬美元

美匯指數報106.94；港匯見7.8160；離岸人民幣(CNH)報7.1558；美元兌日圓報141.28；歐元處1.0339；英鎊報1.1884。金價報1,742美元。布油報89.16美元，紐油報81.64美元。比特幣企1.6萬美元。道指期貨升22點。

●市後關注點

-17:00 歐元區11月標普製造業、服務業採購經理指數（PMI）

-17:30 英國11月標普製造業、服務業採購經理指數（PMI）

-21:30 美國10月耐用品訂單；美國11月12日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數

-22:45 美國區11月標普製造業、服務業採購經理指數（PMI）

-23:00 美國10月新屋銷售

-騰訊大股東Naspers稱收到美團股份後將沽貨

-新股360數科截飛，傳超購逾1.3倍

-恒指明年有運行？分析普遍估已見底，明年劍指2萬點。

●A股三大指數個別發展，中字股全日強勢。

●摩根資管︰股債「6/4比例」策略，長線年均回報料達7.2%

●傳歐盟對俄石油設置價格上限立場有所軟化。

●戴德梁行：廣東道零售租金全球第二，連續3年亞太稱冠。

●報告：66%港高淨值人士曾現精神健康問題，或爆大辭職潮。

●FTX有近百億現金結餘，有潛在買家對公司資產感興趣。

●高盛遭SEC罰3,120萬，涉未能遵守ESG政策。

●渣打料人民幣兌美元明年底重上6.9水平。

●惠普季度收入跌11%，未來3年擬裁員6,000人。

●元宇宙累事？Meta行政總裁朱克伯格傳明年辭職，發言人否認。

●美國管制見效？中國晶片設備採購額急降近3成。

●新西蘭加息0.75厘符預期，指標利率升至近14年高位。

●金管局：去年點心債發行額增87%，冀短期內啟動「互換通」。

-余偉文：內地經濟料順利渡過短期挑戰，港續發揮優勢。

●傳中小型銀行降H按封頂位，經絡：料為短期策略舉措。

-中小行減H按封頂息，王美鳳：按息仍有上調壓力。

●續創14年新高！港元1個月拆息逼近4厘。