道期升22點 比特幣企1.6萬美元
2022年11月23日 16:28
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美匯指數報106.94；港匯見7.8160；離岸人民幣(CNH)報7.1558；美元兌日圓報141.28；歐元處1.0339；英鎊報1.1884。金價報1,742美元。布油報89.16美元，紐油報81.64美元。比特幣企1.6萬美元。道指期貨升22點。
●市後關注點
-17:00 歐元區11月標普製造業、服務業採購經理指數（PMI）
-17:30 英國11月標普製造業、服務業採購經理指數（PMI）
-21:30 美國10月耐用品訂單；美國11月12日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數
-22:45 美國區11月標普製造業、服務業採購經理指數（PMI）
-23:00 美國10月新屋銷售
●港股連跌5日後喘穩，恒生指數全日收報17,523點，升99點或0.57%。國企指數收報5,945點，升43點或0.74%；科技指數收報3,555點，升39點或1.13%，主板成交963億港元。https://bit.ly/3hZNvpL
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●傳歐盟對俄石油設置價格上限立場有所軟化。
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●報告：66%港高淨值人士曾現精神健康問題，或爆大辭職潮。
●FTX有近百億現金結餘，有潛在買家對公司資產感興趣。
●高盛遭SEC罰3,120萬，涉未能遵守ESG政策。
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●惠普季度收入跌11%，未來3年擬裁員6,000人。
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-中小行減H按封頂息，王美鳳：按息仍有上調壓力。
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