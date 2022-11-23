瑞信：難言內房風險已過　非博反彈良機

為令內房業起死回生，內地出台包括「第二支箭」等各項政策措施，惟瑞信大中華區首席投資總監邵志銘認為，需待一系列政策如何落實執行、銀行業如何配合，以及除非見到政策能推動更多人買樓，否則難言內房危機已過及見起色，目前並非追逐內房反彈的好時機。

整體經濟方面，瑞信料今年內地國內生產總值(GDP)增長3.3%，明年為4.5%，主因預期中國邊境在明年首季末重開，邵志銘直言，若重開有所延遲，該行有可能下調其GDP預測。他預計，未來6個月全球各地經濟放緩，意味中國出口市場疲弱，使出口量下降。同時，未來3至6個月本地經濟增長逐步回暖，加上財政支出對國內需求的刺激作用，推動中國進口復甦，料貿易順差將會收窄。

此外，瑞信料中國經常帳戶盈餘在未來幾個月可能會下降，故預計未來3個月和12個月美元兌人民幣匯率分別為7.55和7.3。

美國方面，瑞信預計美國今年平均GDP增長率為1.6%，明年為增長0.8%。該行指，儘管當地經濟衰退概率達40%，但衰退不是該行基本預測情況。

該行預期，美國通脹雖見放緩，惟明年底核心個人消費支出(PCE)物價指數保持在3%水平，預計美國聯儲局將維持激進的緊縮政策，終端利率將達到4.75至5厘。邵志銘指，股市普遍在經濟衰退中期才見底，按此推斷，美股仍未見底。

港股方面，邵稱，看好明年醫療保健板塊，主因當經濟面臨大壓力時，不論在全球和港股，此板塊都具防守性，同時看好新能源板塊，料不受經濟下行影響。