謝瑞麟：內地防疫打擊消費　恢復經濟信心需時

不過，謝邱安儀補充，內地市場對黃金產品需求一直有，但目前封城導致內地居民流動性很有限，令個別地區業務生意大受影響。撇除防疫限制因素，金價回落帶動黃金需求的增長仍持續。內地開店步伐會放慢一點，但不代表不關注內地市場的商機。

謝瑞麟截至9月底止上半財年營業額倒退約一成，至12.48億元，按地區劃分，最大貢獻市場內地進帳8.99億元，按年挫兩成，港澳市場則增長18.51%至2.9億元。

香港市場方面，她表示，隨着外遊條件放寬，本地人可能在聖誕期間外遊，同時目前還未有實質幫助到零售行業的旅客來港，對聖誕檔期不樂觀，預料12月銷情與11月不會相差太遠。香港市場整體策略維持審慎，會評估每家店舖潛力，以及「計掂數」才繼續續租，遇到良好機遇也會捕捉。另目前婚宴活動逐步增加，但規模仍偏向小型，恢復速度不算快，對金飾需求的推動力料需時。

值得留意的是，集團上半年資本開支5,650萬元，按年大增2.62倍；於9月底淨負債比率為53.4%，較3月底急飆35.9個百分點。集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴解釋，主要是期內購買物業及在內地興建廠房，強調資金是用於適當的地方，集團財務管理向來謹慎，目前淨負債比率水平仍穩健，集團將繼續量入為出，成本控制工作更嚴謹。