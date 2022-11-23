世邦魏理仕：疫情期間本港餐飲業表現比其他零售商好

世邦魏理仕發表最新研究報告指出，過去數年在新冠肺炎疫情下，香港零售業受到沉重打擊，一直在經歷下行周期，然而，餐飲業的表現相對好，並發展出嶄新經營模式。本港零售總額在2019至2021年期間以-10.1%的複合年增長率下降，特別是奢侈品牌和旅遊行業的零售商經已縮減業務規模，相比下，期間餐飲業只下挫約8.1%，反映表現較一般零售商為佳。

而自2020年第二季度以來，核心區街鋪空置率一直保持在雙位數水平，截至2022年第三季度仍達14.4%，非日常生活必需品零售商的一般租賃面積變得更小，為應對空置率上升，業主更歡迎餐飲營運商的承租。餐飲市場在過去幾年間發生了翻天覆地的變化，顧客的習慣及行為出現顯著改變。該報告指出，雖然安全衞生變得更加重要，外賣亦更為頻繁，更多的餐飲營運商轉而租用更小而靈活的場所，舖面面積大約1,000到2,000方呎不等，以降低營運成本。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，儘管營商環境困難，但自2020年以來，本港吸引60家新的海外餐飲營運商來港發展，當中，以日本餐廳尤其熱衷，佔期內新餐飲營運商的一半以上。事實上，自疫情以來，持牌餐廳的數目增加速度，甚至比2017至2019年疫情前的三年期間略快。他指，即使近年來消費情緒低迷，但餐飲營運商的需求將繼續推動租賃市場。

該行顧問及交易服務—商舖資深董事溫運強表示，隨着零售業回暖，同時，部分地區的街鋪租金比疫情前大幅回落，餐飲營運商可考慮進駐該等地區。預期若入境旅客量恢復到疫情前的水平，餐飲需求上升，餐廳總收入可能會顯著增長。

該公司顧問及交易服務—商舖部副董事王悅君補充，舖位高空置率導致香港短期內為租戶市場，餐飲營運商具有一定的談判能力，在城市規劃推進下，可以有策略性地考慮如新中環海濱和西九龍海濱長廊周圍的新興地區。