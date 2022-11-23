新盤市場冷淡　油塘項目料周五公布首張價單

樓市表現疲勞，新盤市場周三(23日)維持零星交投的局面。至於，近日頻頻軟銷的油塘新盤，預料最快周五公布首張價單。

●油塘朗譽預告周五起對公眾開放示範單位

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目將於本周五(25日)全面對外開放展銷廳及示範單位，預計首批推出單位涵蓋開放式至三房間隔，開價參考市場價格，很大機會於12月開售。目前接獲不少九龍東及原區居民的查詢，並以開放式戶及一房戶為主。

項目最新再有一對連家具及交樓標準兩房連儲物室示範單位曝光，參照第2座28樓C室為藍本搭建，實用面積578方呎。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna月內暫沽33伙

●觀塘凱滙三房售1,760萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房656萬元沽

●西南九龍維港滙II三房呎價逾3萬元

●沙田大圍站柏傲莊III累錄344宗終止交易

該盤最新增添2宗個案，單日本月累計有34宗。新近錄得的個案包括1B座26樓C室，實用面534方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,143.8萬元成交，當時呎價約21,419元，惟交易已於昨(22日)終止。