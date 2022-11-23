新盤市場冷淡 油塘項目料周五公布首張價單
2022年11月23日 20:45
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樓市表現疲勞，新盤市場周三(23日)維持零星交投的局面。至於，近日頻頻軟銷的油塘新盤，預料最快周五公布首張價單。
●油塘朗譽預告周五起對公眾開放示範單位
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周三(23日)預告會於周內公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目將於本周五(25日)全面對外開放展銷廳及示範單位，預計首批推出單位涵蓋開放式至三房間隔，開價參考市場價格，很大機會於12月開售。目前接獲不少九龍東及原區居民的查詢，並以開放式戶及一房戶為主。
項目最新再有一對連家具及交樓標準兩房連儲物室示範單位曝光，參照第2座28樓C室為藍本搭建，實用面積578方呎。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna月內暫沽33伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新增添1宗新成交，單位為E座12樓11室，實用面積304方呎，一房連衣帽間間隔，以474.67萬元售出，呎價約15,614元。資料顯示，該盤月內暫沽33伙。
●觀塘凱滙三房售1,760萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙近日連錄成交，周三(23日)最新售出第2座49樓M室，實用面積880方呎，三房連儲物室間隔，以1,760萬元成交，呎價為20,000元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房656萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，最新售出第6A座7樓A9室，實用面積408方呎，兩房間隔，成交價為656.39萬元，呎價約16,088元。
●西南九龍維港滙II三房呎價逾3萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，新近售出第2座17樓B室，實用面積741方呎，三房連儲物室間隔，成交價2,266.74萬元，呎價約30,590元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄344宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得344宗終止買賣個案，佔成交量846宗逾40%，而涉及總成交金額逾53.1億港元。
該盤最新增添2宗個案，單日本月累計有34宗。新近錄得的個案包括1B座26樓C室，實用面534方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,143.8萬元成交，當時呎價約21,419元，惟交易已於昨(22日)終止。