【凜冬將至】美國經濟急轉直下？各跨國巨企掀裁員減薪潮

全球經濟不景，企業裁員之風正盛，就連一直享受榮境的美國科技業，都在大吹寒風！由疫情催生的全球個人電腦(PC)需求急劇下滑，惠普(HP)公布第四財季收入按年跌幅擴大至11.2%，錄148.01億美元，上季更錄淨虧損200萬美元，扭轉去年同期大賺30.99億美元及今年第三財季仍賺11.19億美元的情況，同時宣布計劃未來三年內裁員4,000至6,000人，成為另一家大規模「瘦身」的大型美企。

繼藍籌雲端商業軟件巨頭Salesforce、Facebook母公司Meta、電腦作業系統「一哥」微軟、電商龍頭亞馬遜、網約車公司Lyft、支付公司Stripe等也進行了不同幅度的裁員或減薪計劃，惠普周二亦在2022財報中預告向員工「派大信封」。這個名為2023財年的未來準備轉型計劃(Future Ready Transformation plan)預計，將在未來三年節約至少14億美元，重組和其他舉措將導致約10億美元的前期成本。在這10億美元中，6億美元來自截至明年10月31日底止2023財年，其餘部分將在2024到2025財年平均分配。

惠普行政總裁Enrique Lores說，上述轉型將通過降低成本，及對關鍵增長計劃進行再投資，來推動長期價值創造，從而為未來業務定位。今輪「瘦身」計劃將於2025財年結束，規模據報佔集團全球員工比重達10%。該企上一次裁員追溯到2019年，當時惠普宣布未來三個財年裁撤7,000至9,000名員工，亦為2020財年重組計劃的一部分。

至於半個月前公開將大手裁員過萬人的Meta，周二美市早段外媒爆出集團行政總裁朱克伯格決定明年辭職的消息，已遭Meta發言人否認。消息一出惹來各界關注，惟公司發言人Andy Stone迅即在社交平台發文闢謠，指有關朱克伯格將辭職的報道失實；Meta周二股價由跌轉升，收漲逾1%，惟年初以來股價仍累瀉66%。