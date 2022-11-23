區區時光倒「樓」價！馬鞍山兩房持貨4年平手離場

市況未如理想，部分近年入市的業主，現沽貨樓價打回原形，馬鞍山海栢花園兩房單位，以4年前買入價600萬元「原價」售出，原業主淨蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，新一期白居二購買力出籠，柴灣悅翠苑為區內唯一可承造高成數按揭的居屋，項目中層6室，實用面積約559方呎，三房間隔享山景，未補價第二市場成交價約452萬元，呎價約8,086元，買家屬於白居二買家。

●中原王秀芬稱，鰂魚涌太古城11月暫錄13宗成交，屋苑隋宮閣中層F室，實用面積約716方呎，三房間隔望園景，以1,228萬元易手，呎價約17,151元。原業主於2016年8月以1,020萬元買入單位，持貨6年帳面獲利208萬元，單位升值約20%。

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九龍區

●香港置業謝啟源表示，近期樓市吹淡風，二手市場屢錄減價成交，長沙灣宇晴軒3座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，約以900萬元放售，放盤約11個月，減至691.8萬元成交，減幅達約23%，呎價約15,687元，低市價約5%。

●中原余偉豪指出，藍田滙景花園11座高層G室，實用面積約718方呎，三房連套房間隔，開價998萬元，減價28萬元，以970萬元成交，呎價約13,510元，新買家為外區客。原業主於2010年6月以500萬元買入單位，持貨12年多帳面獲利470萬元離場，單位升值約94%。

●利嘉閣阮好珍表示，西南九龍瓏璽8座中層C室，實用面積約1,254方呎，四房連雙套房間隔，今年8月叫價約3,398萬元，累減518萬元，終以2,880萬元成交，呎價約22,967元，而單位近期銀行估價約3,038萬元。原業主2016年以約2,220萬元入市，持貨約6年帳面獲利約660萬元，升值近30%。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田愉翠苑P座中層5室，實用面積約663方呎，三房連套房間隔，原叫價608萬元，放盤1個月微減10萬元，未補價第二市場成交價約598萬元，呎價約9,020元。原業主於2016年7月以481萬元購入上址，持貨6年多帳面獲利117萬元，單位期內升值24%。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山海栢花園5座低層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，原開價630萬元，放盤3個月，減至600萬元成交，呎價約15,228元。原業主於2018年8月以600萬元購入上址，持貨4年帳面平手離場，蝕使費離場。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山聽濤雅苑5座高層D室，實用面積約650方呎，三房間隔，原開價890萬元，放盤半年累減82萬元，以808萬元易手，呎價約12,431元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水名都1座低層D室，實用面積約448方呎，三房間隔，早前叫價約600萬元，累減70萬元，終以530萬元易手，呎價約11,830元，屬兩房價購得三房單位。原業主於2019年以約590萬元，持貨約3年轉手帳面虧損約60萬元。

●中原賴作智指出，粉嶺萬豪居單號屋A室複式戶，實用面積約1,192方呎，三房連套房間隔，附連約418方呎花園及車庫，開價1,180萬元，議價104萬元，以1,076萬元成交，呎價約9,027元。原業主於2003年以328萬元一手買入，持貨19年沽出，帳面獲利748萬元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣海欣花園5座低層H室，實用面積約511方呎，兩房間隔，以約590萬元成交，呎價約11,546元。原業主2002年僅以142.1萬元買入上址，持貨20年帳面獲利約447.9萬元，物業升值約3.2倍。

●中原王文彬稱，樓價連月下跌，不少用家回流市場物色優質平盤，東涌東堤灣畔本月錄4宗成交，屋苑9座高層A室，實用面積約868方呎，三房連套房間隔，享海景及山景，開價1180萬元，累減212萬元或18%，以968萬元易手，呎價約11,152元。同類型高層戶今年高位做價均超過1,100萬元，3月份同座低室同室戶成交價亦達1,062.5萬元，反映單位已大幅跌價。

●中原羅偉蓮表示，負面因素持續困擾下，樓市交投淡靜，元朗錦繡綉花園本月錄8宗成交，表現低迷，現時業主一般願提供5%至10%議價空間。屋苑C段第8街單號屋，實用面積約890方呎，10月放盤叫價1,200萬元，減價220萬元，以980萬元易手，呎價約11,011元。

●美聯陸家民指出，屯門居屋兆康苑L座高層3室，實用面積約467方呎，兩房間隔，原業主見銀行加息，加上各種利淡因素，決定套現離場，已補價自由市場成交價約353萬元，較銀行估價低逾100萬元，呎價約7,559元。

●祥益邱家邦指出，屯門居屋悅湖山莊5座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，累減82萬元，已補價自由市場成交價約378萬元，呎價約8,770元，低於市價。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居二期C段雙號屋，實用面積約1,371方呎，四房連套房間隔，連花園及私人游泳池，累減70萬元，以2,730萬元獲承接，呎價約19,912元。原業主於2010年8月購入上址，當時作價1,430萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利1,300萬元，單位期內升值91%。

●中原關偉豪表示，將軍澳康盛花園4座高層M室，實用面積約592方呎，三房間隔，叫價680萬元，累減212萬元或31%，已補價自由市場以468萬元易手，呎價約7,905元。原業主於2010年11月以196萬元購入單位，持貨12年帳面獲利272萬元，單位升值逾1.3倍。

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