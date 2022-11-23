長線投資者敗走！元朗半新盤三房5年半輸46萬沽

樓價跌勢未止，部分投資者選擇忍痛低價止蝕出貨。元朗Grand YOHO有投資者劈價約83.2萬元，以966.8萬元沽出三房戶，為同類型單位近兩年新低，持貨5年半帳面虧損約46.6萬元。

中原林頌宜表示，上址為2座高層F室，實用面積約615方呎，享內園及泳池景，原業主為投資者，見經濟及樓市前景未明而決定出貨，開價約1,050萬元，終大幅減價易手，呎價約15,720元。單位2017年4月一手買入價約1,013.4萬元，現貶值約4.6%。

牛池灣曉暉花園也有投資者敗走離場。美聯黃家樂表示，屋苑5座頂層連天台兩房戶，原業主礙於市況淡靜，減價58萬元，以692萬元沽出單位，呎價約14,268元，持貨近6年帳蝕約16萬元。

事實上，市場每日都有蝕讓買賣。香港置業李隆基稱，將軍澳日出康城LP6第5座中層D室，實用面積約703方呎，套三房間隔享海景，大幅減價約348萬元，以約1,052萬元成交，呎價約14,964元。原業主持貨逾3年半辣招鬆綁轉售，帳面虧損約70.8萬元。

利嘉閣黃靜顏表示，上水名都1座低層D室三房戶，實用面積約448方呎，以「兩房價」530萬元易手，原業主持貨約3年帳面損失約60萬元。

至於未補價第二市場交投量，則受惠新白居二購買力而升溫。中原黃俊傑表示，青衣區最近4日連錄7宗未補價成交，包括公屋長安邨安潮樓高層3室，實用面積約443方呎，兩房間隔，獲白居二買家以238萬元承接，呎價約5,372元。