官媒：北交所成立一年運行良好　目標擴大交易規模

官媒報道，北京市金融監管局局長李文紅出席活動時表示，北交所成立1年以來，運行態勢良好，創新型中小企業集聚效應逐步顯現，已成為國家金融管理中心建設的重要功能載體，未來將按照監管部門部署，進一步支持北交所擴大交易規模、豐富交易品種，提升市場流動性和活躍度。同時利用好「兩區」政策平台，進一步擴大金融開放，為中外資金融機構創建公平一致、穩定可預期的營商環境，不斷提高國家金融管理中心國際化水平。

她指出，目前仍需要進一步完善首都金融業結構，提升金融市場功能，將圍繞北交所完善首都多層次資本市場體系，促進投資銀行、證券交易、資產管理、創業投資等行業在京高質量發展。

她又提到，北京金融業將進一步加強改革開放，繼續當好金融改革開放「排頭兵」，促進在京金融機構加快數碼化轉型和綠色發展，以提升服務實體經濟能力。同時支持金融科技與專業服務創新示範區，建立數碼時代金融業發展新優勢。另會支持各大金融機構發揮綠色金融引領作用，積極踐行ESG(環境、社會和管治)理念，加強環境信息披露，提升在綠色金融領域的國際影響力。

李氏指，在過去10年，北京金融資產總量從85萬億元人民幣(下同)，增長至190萬億元，金融業增加值佔地區生產總值的比重提高到20%，存貸款規模突破30萬億元，直接融資創歷史新高，金融業成為首都經濟第一大支柱產業。