美股感恩節前牛皮　曼聯股價飆11%

美國周四為感恩節假期，美股3大指數於假期前夕牛皮，道指升17點，至34,115點；標指無大變化，暫報4,003點；以科技股為主的納指升15點，至11,189點。港股夜期報17,624點，升63點；高水100點。

隨着經濟環境轉差及利率持續上升，聯儲局估計美國的超額儲蓄(excess savings)總額已自2021年年中的高位2.3萬億美元，大幅回落至1.7萬億美元，即一年內累減6,000億美元(4.68萬億港元)。換言之，美國經濟當前仍能維持增長，或是以消耗居民的儲蓄作代價。

即便如此，多位聯儲局官員仍然堅持其鷹立場，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治稱，雖然數據顯示低收入家庭的儲蓄正迅降下降，但富裕家庭的開支相對於整體財富比例仍然較低，或反映利率要加至較高水平，兼且要維持一段較長時間，才可以抑制需求並打擊通脹。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾也表示，聯儲局要全心專注於遏制通脹。

企業消息方面，瑞信集團表示，預計第四季度稅前虧損約15億瑞士法郎(折合15.8億美元)，原因是在重組過程中，淨資產外流導致其財富管理業務下滑。瑞信美股股價挫3.79%。

繼宣布與C朗拿度提前解約後，英超勁旅曼聯發聲明證實格拉沙家族正研究唔同經營方式，包括物色新投資者甚至將曼聯出售。曼聯股價升11.24%。