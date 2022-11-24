東方日報B1：港舖租大冧　商地跌價深

【廣東道租金較疫前插41%】

經濟不景，加上新冠肺炎疫情未減，恢復通關遙遙無期，拖累本港舖租和商業地價大跌。有最新報告指，尖沙咀廣東道街舖租金較疫情前下挫約41%，屈居全球第二名。同時，周三批出的觀塘安達臣道對出商業地，每方呎樓面地價不足2,700元，較毗鄰同類地皮不足3個月勁瀉超過一半，為逾廿年呎價最低的市區商用土地。

戴德梁行昨發表的2022《全球主要零售大街》報告顯示，廣東道最新每方呎租金約933元，按年仍下跌約5%，但已連續第3年在亞太地區最貴租金排名首位，全球排名則僅次於美國紐約第五大道。該最貴街道商舖呎租約1,300元，按年上升約7%，較疫情前高出約14%，而屈居第二位的廣東道呎租低約28%。

至於意大利米蘭的蒙特拿破崙大街舖位租金全球排名第三位，每方呎租金約897元，按年漲約7%，較疫情前上升約9%。

該行報告又指出，全球主要零售街道的街舖呎租，較疫情前仍低約6%。其中，亞太地區舖租同期下跌約12%，而美國及美洲則為表現最好地區，同期分別錄約25%與15%升幅。

至於本港核心街道之一、曾為全球最貴舖租街道的銅鑼灣羅素街，舖位最新呎租約840元，租金較2019年疫情前低約49%，按年亦跌約7%，為亞太區排名第二位。而中環皇后大道中呎租較疫前挫約45%至約400元，按年未有變化，於亞太區排第七位。

該行執行董事及香港商舖部主管林應威表示，本港主要街道租金已經見底，但何時回升，則要視乎全面通關時間。他又相信，未來數年廣東道街舖租金仍較羅素街領先，因為羅素街街舖租戶要由過去多年的本土消費，返回國際性商戶組合，還需要一段時間。他預計，明年本港主要街道租金會有溫和升幅，料升幅僅為低單位數。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，疫情期間，亞太地區內大部分國家仍未全面通關，故亞太區的零售市況主要靠本地消費。同時，由於其他地區貨幣表現疲弱，某程度上幫助本港在2022年舖位租金保持排名。其中，廣東道的租金較東京銀座高出約52%。

此外，世邦魏理仕發表最新研究報告亦指出，在過去數年新冠肺炎疫情下，零售業受到沉重打擊，一直在經歷下行周期，然而，本港零售總額在2019至2021年期間的複合年增長率下降約10.1%，特別是奢侈品牌和旅遊行業的零售商經已縮減業務規模，相比之下，期間餐飲業只下挫約8.1%，較整體為佳。

【安達臣道地市區廿年最平】

今年8月底批出的毗鄰同類用地呎價約5,501元，相比下，最新成交呎價約2,684元，短時間內蒸發約51.2%。而市場早前預計地皮估值約3.7億元起，反映最終價格較估值下限還低約兩成。

一幅紅磡灣填海區商業地於2001年10月以每方呎樓面地價僅約510元批出，為市區對上呎價最低商用地皮。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，上次領展奪得的區內地皮，即使是第二及第三高標價，每方呎出價也逾3,000元，故對今次低價批地感到相當驚訝，同時，該幅土地性質上亦毋須急於出售，故政府不選擇收回土地亦令人費解。

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次地價更能反映目前市況及商用物業的價值，商業地相對住宅地的價格跌幅較大，除了供應及庫存量大、空置率遠高於住宅外，亦因為投資商用物業的回本期較長有關。而且商業項目較少拆售，資金回流速度較慢，發展風險較高。

事實上，本港經濟環境持續低迷，核心區有全層寫字樓銀主盤放售。第一太平戴維斯承接管人委託，以私人協商方式交吉出售中環美國銀行中心23樓全層連3個車位，意向價5億元。原業主於2018年以逾7億元購入該全層單位連車位，現時意向價低逾兩億元或約29%。

另外，市區重建局西營盤皇后大道西/賢居里住宅發展項目將於今日截標，項目可建樓面約12.15萬方呎，市場估值約14.6億至17億元，呎價約1.2萬至1.4萬元。