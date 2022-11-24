經濟學家：不應為幣圈設限　要讓其「自行燃燒」

加貨貨幣交易平台FTX日前宣告破產，外媒引述兩名美國經濟學家指出，當局應停止對加密貨幣制訂法律和監管框架的衝動，建議當局「最好甚麼都不做」，令幣圈自行燃燒覆滅。

據報，前美國布蘭迪斯大學(Brandeis University)國際商學院教授Stephen Cecchetti及紐約大學史登商學院教授Kim Schoenholtz表示，當局積極干預會給「一個幾乎不支持實體經濟活動的金融體系帶來不應有的合法性」，若真的監管幣圈，只會讓整個金融系統變得更加危險，而非更安全。

在近期幣圈危機中發現，幾乎還沒有任何傳統金融市場或公司產生太多嚴重影響，若讓加密貨幣納入監管，將鼓勵銀行購買加密資產，並將其作為抵押品放貸，使銀行系統更容易受到市場價值暴跌的影響。

他們指，幣圈就像1個多人線上遊戲，「若幾乎所有交易都在幣圈內部進行，而與實體經濟沒有聯繫」，交易過程「有如在在火星上發生，而傳統金融不受影響」。

專家們認為，對幣圈最好方法「就是讓它在不安全和不健全的商業行為壓力下自行崩潰」，當局同時要指出加密貨幣充斥失敗和欺詐，「與其創建1個使加密貨幣合法化的新法律和監管框架，不如讓其自己燃燒」。