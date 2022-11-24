【東方產評】商業景氣急敗壞　通關方可迎刃解

香港住宅樓市持續下滑，誠為本地經濟景氣添壓。再觀黃金地段商用物業租市低迷，近日更有九龍區商業地價在3個月內急挫五成，反映在香港持續執行與國際脫節的防疫政策，以及環球宏觀經濟挑戰重重的夾擊下，本地商業景氣正加速敗壞。說到底，兩地得盡快通關，香港的經濟問題方能迎刃而解，否則市道繼續「陰乾」，國際地位被其他競爭城市爬頭，難以翻身！

香港常以國際都會自居，說得是國際，就是向四方八面而來的客人提供服務，人流、物流、資金流愈是活躍，香港經濟愈是生機勃勃。偏偏新冠肺炎疫情爆發已將近3年，當國際上不少城市都因應疫情受控，而讓邊境復常，經濟重納正軌之際，香港仍在死守防疫政策，若非舉行金融峰會，「0+3」可能仍是奢望。外來商旅見香港情況遲遲未正常化，部分只有死心轉戰區內其他城市，今年新加坡經濟顯著增長，金融市場與樓市火熱，正正就多得香港「拱手相讓」！

更攞命的是至今為止，香港與內地通關仍然無期。最新內地多個城市疫情又再反彈，在「動態清零」防疫方針不變下，「通關」兩字無法放上枱面討論。香港的處境被動，也只有繼續捱打，所謂「振興經濟」，就如「壁上畫餅」，叫港人何以「充飢」？

今年以來，港股表現令人沮喪，11月的熊市反彈過後，福禍難料。本來激活樓市，有助盤活資產流轉，助港企度過逆境，也可支撐着百業景氣與財富效應，令市場信心不至於一面倒向下沉。偏偏港府無動於衷，繼續執行過時的樓市「辣招」，一二手樓的交投說明，樓市已確認進入下跌周期，不可能一兩季就完結。說好了的剛性用家需求，在經濟不景、信心低迷下，即使樓價已下跌，市民寧可轉買為租，或在加息潮下保留資金穩陣收息，都不願冒險入市。有心理準備，至少明年上半年，樓市供需失衡的情況惡化，別心急估底。

商用物業市道景氣同樣令人憂慮。觀乎九龍黃金地段零售物業租市不振，畢竟靠本地消費，無法撐起市道。再看九龍區商業用地，3個月內同區兩塊官地成交呎價急挫五成。可以預見，地價急跌勢進一步拖低樓價，非但打擊用家入市信心，亦窒礙發展商投資步伐，連帶建築、原材料、物業管理及家電等多個行業景氣都會受累，試問明年經濟展望怎能樂觀？

香港奉行資本主義、市場化運作，股市與樓市是經濟命脈，面對樓市危機，香港不可能倣效內地當局指導國有銀行向房企「放水」救市。市道再差下去，只會有更多港企倒閉，工人失業，商業景氣低處未算低，資本市場也難有起色。面對逾千億元財政赤字的港府，欲舉債應付財政壓力的如意算盤，不無挑戰。

所謂「人貴自知」，香港如何在一國下，發揮自身制度的獨特優勢，當好作為中國境外國際金融中心角色，實乃前途所在。可一場瘟疫，制度優勢變得模糊，經濟元氣大傷，復康路徑不清晰。通關無期下，要在國際搶錢及人才只能淪為口號，事倍功半，甚至徒勞無功。