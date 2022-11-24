出手救市！交行予兩房企1200億人幣授信額度
2022年11月24日 05:02
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（Getty Images圖片）
內地4大金融部門針對房地產風險分擔再次表態支持之後，交通銀行(03328)據報分別與萬科企業(02202)母企萬科集團和美的置業(03990)簽署全面戰略合作協議，將分別向兩房企提供1,000億和200億元人民幣(下同)意向性綜合授信額度。
據協議，交行還將為萬科集團提供多元化融資服務，包括房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、保函、供應鏈融資、債券投資等。
同時，中國銀行間市場交易商協會周三(23日)表示，中債信用增進公司在民企債券融資支持工具的「第二支箭」政策框架下，出具對龍湖集團(00960)、美的置業、金輝集團3家民營房企發債信用增進函，擬分別支持發行20億、15億及12億元中期票據，這是「第二支箭」延期並擴容政策實施後首批信用增進業務。
截至目前，中債增進公司稱已收到近百家民營房企增信業務意向，正按照機制積極推進業務開展，反映多方組織落力保持房企債券融資穩定。
不過，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌在一研討會上指出，房地產行業對今年內地經濟造成的下行壓力很大，房地產活動指數自去年下半年起下跌，歷史而言政策調整後，該指數約9個月後會回升，但自去年底調整政策以來，該指數至今仍未見好轉，市場開始擔心行業是次下行更多是結構性而非周期性調整。
他估計，房地產行業下行對今年內地經濟造成的衝擊可能達兩個百分點以上，並料明年行業仍難反彈，但相信會趨向穩定，如銷售及新開工跌幅或收窄至單位數。