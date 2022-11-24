出手救市！交行予兩房企1200億人幣授信額度

據協議，交行還將為萬科集團提供多元化融資服務，包括房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、保函、供應鏈融資、債券投資等。

截至目前，中債增進公司稱已收到近百家民營房企增信業務意向，正按照機制積極推進業務開展，反映多方組織落力保持房企債券融資穩定。

不過，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌在一研討會上指出，房地產行業對今年內地經濟造成的下行壓力很大，房地產活動指數自去年下半年起下跌，歷史而言政策調整後，該指數約9個月後會回升，但自去年底調整政策以來，該指數至今仍未見好轉，市場開始擔心行業是次下行更多是結構性而非周期性調整。

他估計，房地產行業下行對今年內地經濟造成的衝擊可能達兩個百分點以上，並料明年行業仍難反彈，但相信會趨向穩定，如銷售及新開工跌幅或收窄至單位數。