鄧聲興：國企價值重估備受憧憬

估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度。中國證監會主席易會滿在出席金融街年會發表演說，特別指出「中國有需要建立中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」。目前，國有上市公司和上市國有金融企業市值佔比將近一半，體現了國有企業作為國民經濟重要支柱的地位。

內銀市帳率處極低水平

然而，當前央企上市公司市盈率不足8倍，為近10年以來最低水平，顯著低於A股總體水平的14倍。同期，非國企的動態市盈率估值為34.3倍。在電訊、銀行、基建及石油4大類中資股中，除了中資上市銀行市帳率全部處於低水平的0.4至0.5倍外，普遍低於海外同業。基建股的估值亦低見兩至3倍市盈率，比過去5年平均值高見4至16倍，差距甚大。金融業上市公司估值更低，10月末整體市帳率約0.5倍。

中證監主席的言論使得市場注意到上市國企估值偏低，帶動「中字頭」國營企業，包括中國聯通（00762）、中國移動（00941），中國中冶（01618）及中國中鐵（00390）等股價普遍做好。加上美國聯儲局公布11月的議息會議紀錄，該局於這次會議連續第4次加息0.75厘，聯邦基金利率升到3.75至4厘。

此外，芝商所（CME）數據顯示，市場預期聯儲局未來兩次會議有四成機率合共僅加息0.75厘，仍有六成機會合共加息一厘甚至更多。相信在外圍加息的大環境下，短期資金偏好估值低、股息高的國企股，料有顯著上升空間，極具配置價值。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)