鄧建初：加碼追貨非炒股良策　如何聚沙成塔變金山？

金融市場弱肉強食，是参與者博弈撕殺的鱷魚潭，作為散戶一分子，只能做其鱷魚蝨乸。只要炒得其法，贏得多、輸得少，聚沙成塔，便可累積財富，成為長期贏錢一族。

三國演義中，一代梟雄曹操在赤壁之戰大敗後曾言：「勝負乃兵家常事」。股票市場內，猶如大戰，日日都是好淡相爭。世上並無百發百中的炒股方程式，只有贏多輸少的炒作模式，視乎是否嚴守紀律，持之以恒。贏的時候切勿興奮過度，不斷加碼變成倒轉金字塔式投機方法。普羅股民常犯的錯誤有兩種，一是贏得多鋪後，以為自己關公上身，能夠過五關斬六將，得意忘形不斷加碼，結果是贏了多鋪，最後一鋪輸突，到時迷失方向，進退失據，終弄至焦頭爛額。

初哥有一朋友，性格特別，炒股票與期指，總是極度樂觀或悲觀。多年前恒生指數於28,000點時，先試水溫，睇中方向，沾沾自喜，在上升過程中不斷加碼，升至極高位仍不捨得止賺離場。見頂回落，以為只是調整，信心滿滿地相信大市會續創新高。下跌至30,000點時，因曾望見高位32,000點，寄望回升時才止賺離場。可惜事與願違，恒指節節下挫，大跌至25,000點時，終於下定決心，將手持股票全數止蝕沽出。

他反手試水溫，小量沽期指，果然一如所料持續下跌，舊毛病再次發作，一路下跌一路信心大增，不斷加碼。至21,000點時已暫有可觀利潤，此時認定恒指會再下試16,000點，勝利沖昏頭腦下再加大注碼力沽期指。出乎意料之外，大市竟拗腰大反彈。由於不甘心賺少了離場，任由期指上升不肯止賺，終因補不到孖展額而被強制平倉。

朋友認定這是騙人的賭場，從此絕迹於金魚缸，轉投以為睇得通的賭波遊戲。以其獨有心得，依樣胡蘆的方式投注，結果又是大輸收場。

初哥N年前曾經在文章中寫過金字塔及倒轉金字塔式炒法，股神巴菲特採取的是前者，睇中一隻股票，等待下跌甚多時才買入，愈跌愈買。這種頭輕腳重的金字塔式炒法，因成本價大降，大反彈已有可觀利潤。然而，財力雄厚者，才可用該方法入市。散户資金不多，難以在下跌趨勢中不斷溝貨。而且跌市恐懼、升市貪婪的思維作怪，總喜歡在大升市時才追入。要糾正壞習慣，努力學習圖表分析，定下良好策略應市，增加命中率，才可在此亂市生存。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)