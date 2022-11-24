美匯指數跌1%　港股黑期高水180點

●踏入亞洲時段，美匯指數跌約1%，報106.1；港匯見7.8171；離岸人民幣(CNH)報7.1471；美元兌日圓處139.3；歐元報1.0414，英鎊報1.2069。金價處1,750.95美元。布油報84.65美元，紐油報77.47美元。比特幣升2.5%，至1.66萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指收報34,194點，升95點或0.28%；標指收報4,027點，升23點或0.59%；納指收報11,285點，升110點或0.99%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報17,643點，升119點。

●即月恒生指數夜期收報17,646點，升85點，高水122點，成交16,629張。

●紐約期油收報每桶77.94美元，跌3.01美元或3.72%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.41美元，跌2.95美元或3.34%。

●紐約期金收報每安士1,745.6美元，升5.6美元或0.33%。

●英國富時100指數收報7,465點，升12點或0.17%；德國DAX指數收報14,427點，升5點或0.03%；法國CAC指數收報6,679點，升21點或0.32%。

●聯儲局發表的11月初議息記錄顯示，多數決策官員同意，可能很快適合放慢加息步伐。

●美國11月標普製造業PMI報47.6，跌入萎縮區間。

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