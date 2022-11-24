陳蓓敏：港股弱勢　美團關鍵支持位喺...

新西蘭央行加息75點子，指標利率增至4.25厘，並表示明年底利率可達5.5厘，及至2025年底才有機會下降息口。南韓央行今日議息，市場估計升幅為25至50點子空間。美國今晚感恩節休市。歐洲股市平穩。

國內2022金融街論壇年會閉幕。以未來提高上市公司質量，助資本市場行穩，為討論方向。隨着中美關係不穩定性風險，多間企業在美退市，敲響國內監管機構對資本市場的發展重要性規劃。過去兩年，國內上市公司數量破五千大關，強制退市約60間。在未來數年，國內金融藍圖布局是治亂、提質、維穩方向發展。監管上必定嚴懲治亂，以打穩根石。在時間上非短時間數年可成，需要更長時間才見頭。國內個別地區加强疫情防控措施，投資者擔心經濟表現。國內股市牛皮。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)