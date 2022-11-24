鄧聲興：阿里巴巴前景有望持續向好　目標價99元

中國商業分部表現持續良好，淘特和淘菜菜虧損持續大幅收窄；淘特優化用戶獲取投入，提高活躍消費者平均消費和購買頻次，M2C商品支付GMV同比增長超過60%；淘菜菜GMV同比強勁增長超過40%。盒馬收入增長強勁，線上訂單收入佔比65%；營運效率提升，同店銷售增長、顯著減虧；截至本季度止，絕大多數盒馬門店(開業超過12個月)的現金流為正。

另外，在今年天貓雙11，總有來自全球90多個國家和地區的超過29萬個品牌參加，商品覆蓋7,000個品類。在天貓國際上，1,009個海外品牌成交額同比增長超過100%。可見，阿里在電商市場地位鞏固，推動品牌和商家功積累了新忠實用戶，建立可持續經營基礎，打造新增及具成長潛力的新消費趨勢。

展望未來，集團依然是中國數碼化進程中的重要參與者，隨着宏觀經濟的回暖，將有望帶動整體電商行業的業績修復，而雲計算等業務未來有望繼續實現經調整EBITA正數，為集團帶來收益貢獻，前景有望持續向好。目標價99港元，止蝕價68元。

意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)