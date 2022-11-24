又有大鱷押注沽空港元　阿克曼：聯匯脫鈎時間問題

外媒報道，知名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)表示，通過看跌期權持有大量沽空港元倉位。他指出，聯繫匯率對香港不再具有意義，料港元與美元脫鈎只是時間問題。他續稱，由於近年中美脫鈎(decoupling)，繼續將港元與美元掛鈎是「非常尷尬」。

而過去多番揚言沽空港元的國際對沖基金大鱷巴斯(Kyle Bass)，較早前趁港元弱勢，再度發功高調唱淡！他7月時透露，正在拋售港元，並「睇死」聯匯制度不能保持掛鈎美元，並大膽估計，未來一年內聯匯制度將重新被評估，屆時港元將大跌30%至40%。

事實上，香港外匯儲備充裕，是保衛聯匯的基石。金管局副總裁陳維民周三(23日)出席一論壇時表示，儘管有資金流出港元，市場對聯繫匯率制度仍保持高度信心，對於維持香港金融穩定起着重要的作用。

而巴斯的「戰績」亦證明睇淡港元無好結果。他早於2016年時已揚言沽空港元和人民幣等亞洲貨幣，但旗下基金在該役損失慘重，2017年虧損達19%。去年10月中，巴斯旗下一隻賭港元及其他亞洲貨幣的對沖基金，所投資的3,000萬美元(約2.34億港元)勁蝕逾95%。他亦承認損手，稱是基於自己的見解而需承擔風險。